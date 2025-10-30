Минобрнауки увеличит число бюджетных мест по инженерным и аграрным направлениям
Министерство науки и высшего образования намерено расширить количество бюджетных мест в вузах по инженерным, сельскохозяйственным и ряду других направлений подготовки в следующем учебном году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Согласно опубликованным данным, по инженерным специальностям планируется добавить 1169 бюджетных мест, по сельскохозяйственным — 594, по медицинским — 166.
Также увеличится набор по математическим и естественно-научным направлениям.
В целом Минобрнауки выделит российским вузам в 2026/2027 учебном году 620,5 тысячи бюджетных мест, сохранив общий объём на уровне предыдущего года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В РФПИ заявили, что запрет на экспорт унитазов ударит по производителям ЕС
- Минобрнауки увеличит число бюджетных мест по инженерным и аграрным направлениям
- Четыре человека пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области
- Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за появления воздушных шаров
- Трамп назвал «замечательной» встречу с Си Цзиньпином в Пусане
- ЕС потребовал от США соблюдать обязательства по нераспространению ЯО
- Митя Фомин рассказал, что нужно успеть до 30 лет
- Милонов объяснил необходимость бесплатных билетов в кино для крепких семей
- Москалькова предложила маркировать выплаты бойцам СВО для защиты от мошенников
- Новые санкции ЕС против российских дипломатов касаются и членов их семей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru