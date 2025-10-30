Минобрнауки увеличит число бюджетных мест по инженерным и аграрным направлениям

Министерство науки и высшего образования намерено расширить количество бюджетных мест в вузах по инженерным, сельскохозяйственным и ряду других направлений подготовки в следующем учебном году. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованным данным, по инженерным специальностям планируется добавить 1169 бюджетных мест, по сельскохозяйственным — 594, по медицинским — 166.

Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Также увеличится набор по математическим и естественно-научным направлениям.

В целом Минобрнауки выделит российским вузам в 2026/2027 учебном году 620,5 тысячи бюджетных мест, сохранив общий объём на уровне предыдущего года, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:вузыСтуденты

