Кинотеатры ничего не потеряют от бесплатных билетов для людей, которые долгое время в браке, а им будет приятно, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с НСН.



Семьям, прожившим в браке много лет, необходимо предоставлять бесплатные билеты в театр и кино. С такой инициативой в Госдуме выступила вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова. Она заявила об этом в ходе пленарного заседания. Милонов поддержал коллегу.