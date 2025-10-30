Милонов объяснил необходимость бесплатных билетов в кино для крепких семей

Люди в долгом браке заслужили получать бесплатные билеты в кино и театр, заявил НСН Виталий Милонов.

Кинотеатры ничего не потеряют от бесплатных билетов для людей, которые долгое время в браке, а им будет приятно, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с НСН.

Семьям, прожившим в браке много лет, необходимо предоставлять бесплатные билеты в театр и кино. С такой инициативой в Госдуме выступила вице-спикер нижней палаты парламента Анна Кузнецова. Она заявила об этом в ходе пленарного заседания. Милонов поддержал коллегу.

«Не надо в каждой идее искать какой-то переломный момент в истории с демографической ситуацией, но это просто добрая и хорошая вещь. Это знак уважения от общества. В данном случае, ни один кинотеатр не пострадает, потому что это же будет не безусловное право попасть на любой сеанс, а история, когда люди могут приобретать специальные билеты по квотам на определенное кино. Условно, зашел на “Госуслуги” и раз в месяц заказал себе. Это все может быть компенсировано для кинотеатров со стороны государства. Я не могу сказать, что просто люди со штампом, что у них 30 лет брака, приходят и садятся на любые места в любое время», — указал он.

Милонов также поделился своими предпочтениями досуга.

«Меня семья видит не часто, потому что я нахожусь в Москве и иногда в других регионах России. Когда дети ходят с мамой или со мной в кинотеатр, то это выходит в очень крупную сумму. Все еще хотят попкорн, а не только билеты. Это выходит больше пяти тысяч рублей у меня. Отдельный вопрос касается новогодних представлений, младшие уже пойдут туда. Посещаем и более классические вещи со старшими в Мариинском и Михайловском театрах. Это прекрасные места, где и цены не московские, а более доступные», — подчеркнул депутат.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков рассказал НСН, что будет с кинотеатрами, если запретить им торговать попкорном.

ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
ТЕГИ:ТеатрКинотеатрСемьяГосдума

