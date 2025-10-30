Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за появления воздушных шаров
Аэропорт Вильнюса временно приостановил полеты после обнаружения в своем воздушном пространстве воздушных шаров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, опубликованном в социальных сетях.
30 октября в 20:10 по местному времени (21:10 мск) было принято решение временно ограничить воздушное движение. Причиной стал пролёт одного или нескольких воздушных шаров в направлении аэропорта.
Ограничения на полеты будут действовать до 23:10 (00:10 мск пятницы).
Отмечается, что подобные инциденты происходят не впервые — на прошлой неделе аэропорт Вильнюса уже несколько раз приостанавливал работу по той же причине, передает «Радиоточка НСН».
