Аэропорт Вильнюса снова приостановил работу из-за появления воздушных шаров

Аэропорт Вильнюса временно приостановил полеты после обнаружения в своем воздушном пространстве воздушных шаров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, опубликованном в социальных сетях.

30 октября в 20:10 по местному времени (21:10 мск) было принято решение временно ограничить воздушное движение. Причиной стал пролёт одного или нескольких воздушных шаров в направлении аэропорта.