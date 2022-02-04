Роспотребнадзор объяснил отмену карантина для контактировавших с зараженными «омикроном»

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это особенность эпидемического процесса именно для новой разновидности коронавируса. «Вот если будет другой вариант штамма, наверное будет и другая эпидемиологическая тактика», — заявила она.

Отмечается, что эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя, а свойства «омикрона» — очень быстрая заразность.

«При таком широком распространении вируса в популяции специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл», — отметила Попова.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что у федерального центра нет планов вводить в России локдаун из-за коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин не носит маску в связи с тем, что его собеседники неоднократно тестируются на COVID-19, а некоторым приходится пройти карантин.

