Генпрокуратура проверит рост стоимости исследований на COVID-19
Генпрокурор России поручил провести проверку обоснованности стоимости исследований на COVID-19. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.
В сообщении отмечено, что прокурорские проверки пройдут в учреждениях здравоохранения, соцобслуживания, а также в органах местного самоуправления и другие организации, предоставляющие услуги населению в рамках борьбы с пандемией коронавируса. По данным Генпрокуратуры, ведомство решило провести проверку после появления данных в СМИ о значительном росте цен на диагностические услуги.
Отмечается, что прокуратура заинтересовалась выполнением нормативов при тестировании граждан на коронавирус, а также нехваткой специалистов в колл-центрах.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» удивился заявлению американских ученых о бесполезности локдаунов и вреде самоизоляции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru