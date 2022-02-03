Генпрокуратура проверит рост стоимости исследований на COVID-19

Генпрокурор России поручил провести проверку обоснованности стоимости исследований на COVID-19. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

В сообщении отмечено, что прокурорские проверки пройдут в учреждениях здравоохранения, соцобслуживания, а также в органах местного самоуправления и другие организации, предоставляющие услуги населению в рамках борьбы с пандемией коронавируса. По данным Генпрокуратуры, ведомство решило провести проверку после появления данных в СМИ о значительном росте цен на диагностические услуги.

Отмечается, что прокуратура заинтересовалась выполнением нормативов при тестировании граждан на коронавирус, а также нехваткой специалистов в колл-центрах.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» удивился заявлению американских ученых о бесполезности локдаунов и вреде самоизоляции.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:Тестирование КоронавирусГенпрокуратура
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