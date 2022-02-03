Путин заявил, что вводить локдаун в РФ не планируется
Президент Владимир Путин заявил, что у федерального центра нет планов вводить в России локдаун из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.
По его словам, он долго, «до второго часа ночи», общался с главой правительства Михаилом Мишустиным, и кабмин наоборот, планирует снимать некоторые из действующих ограничений, например, карантин для граждан, контактировавших с переносчиками COVID-19.
«Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», - уточнил глава государства.
Российский лидер пояснил, что такое решение стало возможным из-за особенностей течения COVID-19 при заражении штаммом «омикрон», и эти шаги правительства вице-премьер Татьяна Голикова уже обсудила с работодателями.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин не носит маску в связи с тем, что его собеседники неоднократно тестируются на COVID-19, а некоторым приходится пройти карантин.
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