Путин заявил, что вводить локдаун в РФ не планируется

По его словам, он долго, «до второго часа ночи», общался с главой правительства Михаилом Мишустиным, и кабмин наоборот, планирует снимать некоторые из действующих ограничений, например, карантин для граждан, контактировавших с переносчиками COVID-19.

«Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных, так называемых лиц, можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность», - уточнил глава государства.

Российский лидер пояснил, что такое решение стало возможным из-за особенностей течения COVID-19 при заражении штаммом «омикрон», и эти шаги правительства вице-премьер Татьяна Голикова уже обсудила с работодателями.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин не носит маску в связи с тем, что его собеседники неоднократно тестируются на COVID-19, а некоторым приходится пройти карантин.

