По ее словам, «залипание» на видео приводит к переизбытку впечатлений и приносит усталость быстрее, чем физические нагрузки. В итоге, глядя на чужую жизнь и сравнивая ее со своей, у многих людей происходит внутреннее опустошение.

Депутат Госдумы VIII созыва Татьяна Буцкая ранее рассказала на пресс-конференции в НСН о последствиях следования тренду на «бежевых мам», назвав его «ужасным и неправильным».

