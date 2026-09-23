«Замкнутый круг!»: Чем грозит «залипание» на видео в соцсетях
Длительный просмотр видео в соцсетях выматывает и в итоге приносит ощущение пустоты, предупредила доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.
«Короткие видео не дают чувства завершенности. Лента бесконечна. Чем больше вы смотрите, тем сильнее хочется еще. Это замкнутый круг: вы устали, но не можете остановиться, потому что нет финальной точки. И это выматывает сильнее, чем сама усталость», - сказала Шпагина в интервью «Ленте.ру».
По ее словам, «залипание» на видео приводит к переизбытку впечатлений и приносит усталость быстрее, чем физические нагрузки. В итоге, глядя на чужую жизнь и сравнивая ее со своей, у многих людей происходит внутреннее опустошение.
Депутат Госдумы VIII созыва Татьяна Буцкая ранее рассказала на пресс-конференции в НСН о последствиях следования тренду на «бежевых мам», назвав его «ужасным и неправильным».
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