Россиянам рассказали, как выбирают спикера Госдумы
Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Вячеслав Володин может сохранить пост спикера Госдумы, ещё не означают его официального избрания. Об этом Life.ru заявил гендиректор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
Он напомнил, что председателя нижней палаты парламента, согласно Конституции, выбирают сами депутаты.
«Конституция не предусматривает назначение председателя Госдумы президентом или утверждение им кандидатуры», - отметил Адамс.
Юрист указал, что кандидатов на пост спикера имеют право выдвигать парламентские фракции. Затем проходит тайное голосование бюллетенями, которое, по решению депутатов, может быть и открытым. Для избрания председателем Госдумы необходимо большинство - минимум 226 голосов из 450. При необходимости может быть проведён второй тур.
Ранее политолог Евгений Минченко заявил «Радиоточке НСН», что Володин со своими задачами справлялся эффективно, поэтому может сохранить свой пост.
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