Песков объяснил, почему Путин не носит маску

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, почему Владимир Путин не носит маску. Он пояснил, что собеседники российского лидера неоднократно тестируются на COVID-19, некоторым приходится пройти карантин.

«Президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску, однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», — цитирует РИА Новости Пескова.

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Ранее американские ученые заявили, что массовые локдауны во время первой волны COVID-19 весной 2020 года лишь незначительно снизили смертность от коронавирусной инфекции в Европе и США (на 2,9 процента). Вместе с тем принудительные блокировки привели к огромным экономическим и социальным издержкам в странах, где они были приняты.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Защитная маскаДмитрий ПесковВладимир Путин
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