Удар по репутации: Почему расширение списка невозвратных товаров уведет россиян с маркетплейсов
Россияне предпочитают электронные платформы из-за удобства, но не могут проверить ряд товаров, поэтому не стоит сильно ограничивать возвраты. Однако на ряд категорий можно это сделать, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
Список невозвратных товаров на маркетплейсах хотят расширить, с такой инициативой выступили в Минэкономразвития. Продавцы теряют деньги из-за потребительского экстремизма — подмены товаров и злоупотребления возможностью возврата, а запрет предложили расширить на возврат одежды, обуви и других товаров, которые контактируют с телом. С такой инициативой выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Кременсков не согласился с ней.
«Дистанционная торговля предполагает то, что мы не можем попробовать и примерить товар, поэтому существует возврат. А его сокращение очень сильно ударит по репутации продавцов и маркетплейсов, а также снизит количество продаж. Люди начнут уходить в офлайн, потому что им важно мерить одежду или обувь. Другое дело, если вещь использовали день-два, а потом отдали. Самый явный пример — новогодние елки. Такую категорию товаров можно сделать невозвратной. Это уже потребительский экстремизм. А предметы гардероба просто перестанут брать в таком случае. К тому же, цены не подешевеют, а поднимутся. Если продажи идут, то продавцу нет смысла снижать стоимость», — отметил он.
Ранее Кременсков объяснил НСН, какие товары пропадут с маркетплейсов.
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