Россияне предпочитают электронные платформы из-за удобства, но не могут проверить ряд товаров, поэтому не стоит сильно ограничивать возвраты. Однако на ряд категорий можно это сделать, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Список невозвратных товаров на маркетплейсах хотят расширить, с такой инициативой выступили в Минэкономразвития. Продавцы теряют деньги из-за потребительского экстремизма — подмены товаров и злоупотребления возможностью возврата, а запрет предложили расширить на возврат одежды, обуви и других товаров, которые контактируют с телом. С такой инициативой выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Кременсков не согласился с ней.