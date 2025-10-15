Отпуск в три недели – это катастрофически мало для россиян, при этом для некоторых профессий он должен составлять два месяца, заявила в интервью НСН психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.

Общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов ранее предложил сократить отпуск до 21 дня, а новогодние праздники – до шести. По его мнению, это позволит стране справиться с экономическими вызовами и благотворно скажется на здоровье нации. Токарева выступила с контрпредложением, отметив, что вряд ли кто-то захочет пойти на операцию к уставшему хирургу.