«Хотите уставшего хирурга?»: Сокращение отпуска россиян назвали катастрофой
Минимальный отпуск должен составлять четыре недели, а у медиков и учителей – два месяца, сказала в эфире НСН Полина Токарева, предложив заодно сократить рабочий день до шести часов.
Отпуск в три недели – это катастрофически мало для россиян, при этом для некоторых профессий он должен составлять два месяца, заявила в интервью НСН психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева.
Общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов ранее предложил сократить отпуск до 21 дня, а новогодние праздники – до шести. По его мнению, это позволит стране справиться с экономическими вызовами и благотворно скажется на здоровье нации. Токарева выступила с контрпредложением, отметив, что вряд ли кто-то захочет пойти на операцию к уставшему хирургу.
«Что касается трех недель, я категорически с этим не согласна. Три недели - это катастрофически мало, чтобы восстановиться и полноценно отдохнуть. Отпуск должен быть минимум четыре недели, хотя для разных профессий по-разному: от четырех недель до 60 дней. Есть сложные профессии такие, как педагоги, психиатры, медики, их отпуск должен быть больше, потому что качество их отдыха напрямую коррелирует с качеством работы. Если мы хотим, чтобы люди лучше работали, они должны более качественно отдыхать. Вы хотите, чтобы вас оперировал уставший хирург, который год без отпуска, или человек, который регулярно отдыхает, занимается собой, работает пять часов в день и со свежей головой придет и будет делать вам операцию. Ответ очевиден, мы все хотим видеть рядом с собой специалистов, которые в ресурсе и отдохнули», - подчеркнула психолог.
При этом она указала на негативные последствия пьяных вечеринок до утра, усмотрев «здравое зерно» в сокращении новогодних праздников.
«Депутат Попов прав в одном, что новогодние каникулы в таком огромном количестве тяжелы для людей. В соответствии с циркадными ритмами и вообще по природе, веками мы должны в это время отдыхать, экономить ресурс, спать, но ни в коем случае не употреблять алкоголь и не тусоваться ночами. Поэтому после и во время новогодних праздников много суицидов и преступлений, а выход из них тяжелый. В этом его предложении есть абсолютно здравое зерно», - пояснила эксперт.
Токарева также предложила сократить рабочий день до шести часов.
«Люди должны быть отдохнувшие, потому что усталый человек неэффективен, у него не восстанавливается нервная система. Отдых – это не только веселье и праздное времяпрепровождение, но и восстановление организма. Зачем нам низкая производительность труда? Я считаю, что рабочий должен быть сокращен до шести часов. Если мы ориентированы на производительность, то за шесть часов человек может сделать больше, чем за восемь. Нет корреляции между эффективностью и тем, что человек сидит 12 часов на работе. Он может 12 часов быть неэффективным, а может за шесть часов быть очень эффективным, работать без перекуров, без болтовни и без усталости», - заключила собеседница НСН.
Депутат Госдумы Михаил Делягин ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что сокращение выходных не увеличит производительность труда, а наоборот грозит людям истощением и вымиранием.
