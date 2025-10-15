Германия поставит Украине две новые системы ПВО IRIS-T и боеприпасы
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин заключил два новых контракта на поставку Украине еще двух зенитно-ракетных систем IRIS-T вместе с управляемыми ракетами и переносными зенитными комплексами. Об этом он сообщил во время заседания контактной группы по вопросам поддержки Украины.
По его словам, Германия также предоставит Киеву современное противотанковое вооружение, средства связи и новое стрелковое оружие. Кроме того, запущен проект по модернизации уже переданных систем и продлению срока их службы.
Ранее телеканал n-tv со ссылкой на украинского посла Алексея Макеева сообщал, что на вооружении ВСУ находилось семь комплексов IRIS-T SLM, а Германия планировала поставить в общей сложности 11 таких установок.
В 2024 году правительство ФРГ подтвердило намерение профинансировать выпуск 24 систем IRIS-T до 2026 года, передает «Радиоточка НСН».
