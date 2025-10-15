«Переманивают врачей и не платят!»: Куда пойдет налог на прибыль частных клиник
Огромные суммы, полученные от налога на прибыль частных клиник, пойдут на развитие здравоохранения в регионах, заявил НСН глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
До 20-30 млрд рублей в год от налога на прибыль частных медклиник должны пойти на ремонт государственных поликлиник, больниц в регионах и закупку нового оборудования, заявил НСН глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Также власти надеются вернуть лучших специалистов в государственное здравоохранение.
Депутаты Госдумы во главе с Леонидом Слуцким направили в правительство законопроект, предусматривающий установление для частных медицинских организаций ставки налога на прибыль в размере 5%. Стандартный налог на прибыль составляет 25%, так что у медорганизаций по-прежнему сохранятся существенные налоговые льготы, заявили авторы инициативы. При этом они призвали следить за частными клиниками, которые будут пытаться компенсировать налог за счёт своих пациентов, увеличивая стоимость услуг.
«На пациентах отразится это только в положительную сторону, потому что мы предлагаем, чтобы частные клиники платили налоги в региональные бюджеты. Сейчас этого не происходит, у них ставка налога на прибыль 0% и они прекрасно себя чувствуют, развиваются, переманивают хороших врачей из государственной системы здравоохранения. Мера признана увеличить бюджеты субъектов Российской Федерации. По стране это примерно 20-30 миллиардов рублей в год, эти средства можно направить на развитие государственной системы здравоохранения: ремонт поликлиник, больниц, закупку нового оборудования», - утверждает Леонов.
«Налоговое бремя будет способствовать тому, чтобы зарплаты были паритетные в государственных и частных клиниках, и лучшие специалисты будут оставаться в государственных клиниках», - полагает глава комитета.
Парламентарий связал планируемые изменения с общей реформой налогообложения в России.
«Главная задача, чтобы в условиях сегодняшних тяжелых бюджетов, когда налоговая нагрузка увеличивается на все секторы экономики, в том числе на малый бизнес, почему мы должны давать какие-то преференции для развития одного из направлений бизнеса?» - пояснил Леонов.
