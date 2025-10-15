«На пациентах отразится это только в положительную сторону, потому что мы предлагаем, чтобы частные клиники платили налоги в региональные бюджеты. Сейчас этого не происходит, у них ставка налога на прибыль 0% и они прекрасно себя чувствуют, развиваются, переманивают хороших врачей из государственной системы здравоохранения. Мера признана увеличить бюджеты субъектов Российской Федерации. По стране это примерно 20-30 миллиардов рублей в год, эти средства можно направить на развитие государственной системы здравоохранения: ремонт поликлиник, больниц, закупку нового оборудования», - утверждает Леонов.

«Налоговое бремя будет способствовать тому, чтобы зарплаты были паритетные в государственных и частных клиниках, и лучшие специалисты будут оставаться в государственных клиниках», - полагает глава комитета.

Парламентарий связал планируемые изменения с общей реформой налогообложения в России.

«Главная задача, чтобы в условиях сегодняшних тяжелых бюджетов, когда налоговая нагрузка увеличивается на все секторы экономики, в том числе на малый бизнес, почему мы должны давать какие-то преференции для развития одного из направлений бизнеса?» - пояснил Леонов.

