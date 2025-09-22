Подорожание фитнес-услуг в России по итогам 2025 года составит порядка 15%, при этом главным драйвером роста индустрии становятся так называемые «моностудии», заявила в интервью НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По данным СМИ, главным драйвером рынка фитнес-услуг на фоне подорожания абонементов стали небольшие спортивные студии, где можно совмещать тренировки с оздоровительными процедурами. Силина подтвердила, что фитнес сегодня – уже не просто поход в спортзал, чтобы похудеть или подкачать мышцы.