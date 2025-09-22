Моностудии и йога: Названы главные фитнес-тренды 2025 года

Активнее всего растут узкоспециализированные студии с акцентом на йогу, пилатес и различные оздоровительные процедуры, сказала в эфире НСН Елена Силина.

Подорожание фитнес-услуг в России по итогам 2025 года составит порядка 15%, при этом главным драйвером роста индустрии становятся так называемые «моностудии», заявила в интервью НСН глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

По данным СМИ, главным драйвером рынка фитнес-услуг на фоне подорожания абонементов стали небольшие спортивные студии, где можно совмещать тренировки с оздоровительными процедурами. Силина подтвердила, что фитнес сегодня – уже не просто поход в спортзал, чтобы похудеть или подкачать мышцы.

«Фитнес давно перестал быть просто площадкой, где можно похудеть или набрать мышечную массу. Сегодня ценится сочетание нагрузки, эмоциональной составляющей занятий и атмосферы. Популярность сохраняют групповые форматы: функциональные тренировки, кардиопрограммы, сайкл. При этом растёт интерес к занятиям, где акцент делается на ментальное здоровье, восстановление энергии: йога, пилатес. Именно моностудии, предлагающие такие узкие направления, показывают наиболее активный рост. Трендом также становится интеграция с wellness и нутрициологией. Таким образом, фитнес в России всё больше превращается в часть экосистемы здоровья», - отметила эксперт.

По ее данным, посещаемость клубов растет, при этом они меняют формат.

«Фитнес-услуги могут подорожать по итогам года примерно на 15% в среднем по стране. При этом некоторая часть клубов в 2025 году вообще не повышает стоимость клубных карт. Посещаемость клубов в среднем по стране растёт на 5–12% ежемесячно в сравнении с аналогичными периодами 2024 года. Рост объясняется сразу несколькими факторами. С одной стороны, на рынок выходит всё больше новых объектов, в том числе студий небольшого формата, расположенных ближе к жилым массивам и местам работы. Кроме того, сама структура предложения становится более разнообразной: появляются гибкие пакеты, формат рекуррентных платежей, wellness-услуги. Всё это позволяет разным категориям клиентов выбрать подходящий вариант по бюджету и потребностям», - заключила собеседница НСН.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
