Налоговый вычет за спорт станет доступен супругам и родителям
В России налоговый вычет за спорт распространят на супругов и родителей, сообщают «Известия» со ссылкой на предложение Минфина.
Ведомство включило его в проект бюджета на 2026–2027 годы. Сегодня возврат можно оформить только за себя и детей до 18 лет. Предложение расширит круг получателей, сделает фитнес доступнее и простимулирует спрос.
Расходы бюджета частично окупятся за счет роста налогов от спортклубов и снижения затрат на лечение, так как спорт помогает поддерживать здоровье.
В 2024 году на вычет подали около 180 тысяч заявлений.
Ранее стало известно, что власти планируют заместить госфинансирование спорта частным.
