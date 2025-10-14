Налоговый вычет за спорт станет доступен супругам и родителям

В России налоговый вычет за спорт распространят на супругов и родителей, сообщают «Известия» со ссылкой на предложение Минфина.

Ведомство включило его в проект бюджета на 2026–2027 годы. Сегодня возврат можно оформить только за себя и детей до 18 лет. Предложение расширит круг получателей, сделает фитнес доступнее и простимулирует спрос.

Расходы бюджета частично окупятся за счет роста налогов от спортклубов и снижения затрат на лечение, так как спорт помогает поддерживать здоровье.

В 2024 году на вычет подали около 180 тысяч заявлений.

Ранее стало известно, что власти планируют заместить госфинансирование спорта частным.

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
