Россия готова участвовать в разработке сирийских нефтяных месторождений

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва готова к работе на нефтяных месторождениях в Сирии. Такое заявление он сделал по итогам переговоров в Кремле, сообщает РИА Новости.

Новак отметил, что российские компании уже работают в Сирии, однако в стране остаются как новые, так и законсервированные месторождения, требующие освоения. По его словам, Россия готова принять участие в их разработке и поставках отечественного оборудования.

Аш-Шараа заявил о серьезной роли России в развитии новой Сирии

Он добавил, что эта тема обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, которая прошла 15 октября и длилась более двух с половиной часов.

В ходе переговоров аш-Шараа заявил о намерении возобновить активное сотрудничество с Москвой, подчеркнув, что для Дамаска приоритетом остаётся стабильность в стране и регионе, а роль России в этом процессе он назвал ключевой, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
