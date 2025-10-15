Россия готова участвовать в разработке сирийских нефтяных месторождений

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва готова к работе на нефтяных месторождениях в Сирии. Такое заявление он сделал по итогам переговоров в Кремле, сообщает РИА Новости.

Новак отметил, что российские компании уже работают в Сирии, однако в стране остаются как новые, так и законсервированные месторождения, требующие освоения. По его словам, Россия готова принять участие в их разработке и поставках отечественного оборудования.