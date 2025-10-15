Неизбежный противовес: Что хочет новое правительство Сирии от России
Сирия заинтересована в укреплении позиций России в регионе, поскольку Москва может выступить противовесом растущему влиянию США, сказал НСН Икбаль Дюрре.
Сирии выгодно сотрудничать с Россией, поскольку она выступит противовесом растущему влиянию США в регионе, кроме того, Москва поможет Дамаску восстановить инфраструктуру страны и вооружить сирийскую армию. Об этом НСН заявил турецкий политолог Икбаль Дюрре.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сирийский лидер подчеркнул, что рассчитывает на серьезную роль РФ в процессе выстраивания партнерских отношений между странами. Дюрре объяснил, почему Сирия заинтересована в сотрудничестве с Россией.
«На фоне заключения мирного договора между ХАМАС и Израилем, конструктивных переговоров между Дамаском и сирийскими курдами укрепляется позиция США на Ближнем Востоке, что геополитически не очень хорошо для России. Вместе с тем такое положение дел не нравится некоторым партнерам США — Турции и отчасти нынешнему руководству Сирии — из-за непредсказуемости американской политики. Думаю, что Турция и Сирия заинтересованы в возвращении России в Сирию в том же виде, как это было до прихода нынешней сирийской власти. Россию видят как противовес растущему влиянию США. Есть много проектов, где участие России неизбежно, логично и даже более прибыльно: это восстановление сирийской инфраструктуры, вооружение сирийской армии и так далее. Новая Сирия нуждается в сотрудничестве с Россией, а в этих вопросах всякие предрассудки или идеологические разногласия неуместны. Прагматический подход диктует условия сближения с Москвой», — сказал Дюрре.
Собеседник НСН добавил, что Россия должна более активно использовать оставшиеся в Сирии базы.
«Те базы, которые у России все еще есть в Сирии, должны действовать в более активном формате, иначе этот вакуум может заполниться, например, американцами. Для России Сирия — важная точка, здесь очень много взаимовыгодных тем и моментов, которые надо было обсуждать. Мне кажется, что с этого момента мы увидим более активное участие России в сирийских делах», — подчеркнул политолог.
В заключение Дюрре заявил, что сближение с Сирией может укрепить позицию России и в отношениях с Израилем.
«Израильский фактор есть и в отношениях между Россией и Азербайджаном, и в украинском конфликте. Израильский фактор был и в Сирии, в том числе, при экс-президенте Сирии Башаре Асаде. Именно поэтому возвращение России на сирийский фактор усилит позицию России и в отношениях с Израилем тоже», — подытожил он.
Ранее суд в Сирии выдал ордер на арест Асада, свергнутого в прошлом году. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
