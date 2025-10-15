В Белгороде временно ограничат уличное освещение для стабилизации энергосистемы

Мэр Белгорода Валентин Демидов предупредил жителей о возможных временных отключениях уличного освещения.

По его словам, такие меры необходимы, чтобы помочь специалистам стабилизировать подачу электроэнергии в жилые дома и на социально значимые объекты. Глава города призвал горожан с пониманием отнестись к ситуации и соблюдать осторожность на дорогах.

В Белгороде частично отключили уличное освещение

11 октября в Белгороде уже ограничивали работу наружного освещения для снижения нагрузки на энергосистему и более эффективного распределения ресурсов.

Меры последовали после того, как над городом были сбиты украинские ракеты. Тогда губернатор Вячеслав Гладков предупреждал о возможных кратковременных перебоях в электроснабжении вследствие атаки, передает «Радиоточка НСН».

