В Белгороде временно ограничат уличное освещение для стабилизации энергосистемы

11 октября в Белгороде уже ограничивали работу наружного освещения для снижения нагрузки на энергосистему и более эффективного распределения ресурсов.

Меры последовали после того, как над городом были сбиты украинские ракеты. Тогда губернатор Вячеслав Гладков предупреждал о возможных кратковременных перебоях в электроснабжении вследствие атаки, передает «Радиоточка НСН».

