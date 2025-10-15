Россиянка утонула у побережья Пхукета
15 октября 202520:57
На одном из пляжей тайского острова Пхукет утонула гражданка России 1992 года рождения, сообщили в генеральном консульстве РФ в городе Пхукет.
По данным дипмиссии, инцидент произошел 12 октября. Сейчас оформляются документы, необходимые для репатриации тела погибшей на родину.
Власти отмечают, что в сезон дождей (с конца мая по октябрь) на Пхукете нередко происходят несчастные случаи с купающимися из-за высоких волн.
На опасных участках спасатели выставляют красные флаги, предупреждающие о запрете входа в море, передает «Радиоточка НСН».
