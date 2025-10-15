Италия направила на пересмотр дело о выдаче фигуранта по делу «Северных потоков»

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года в акватории Балтийского моря. Власти Германии, Дании и Швеции допускали, что речь может идти о целенаправленной диверсии.

Оператор Nord Stream AG тогда сообщил, что повреждения трубопроводов оказались беспрецедентными, а сроки возможного восстановления оценить невозможно.

В России после инцидента было возбуждено уголовное дело о международном теракте. Москва неоднократно направляла запросы о предоставлении информации по расследованию, однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, так и не получила ответов, передает «Радиоточка НСН».

