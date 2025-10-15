Италия направила на пересмотр дело о выдаче фигуранта по делу «Северных потоков»
Кассационный суд Италии отменил решение Апелляционного суда о выдаче Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, проходящего по делу о подрывах газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает агентство ANSA.
Теперь вопрос о возможной экстрадиции будет рассматривать новый состав суда. Как отмечается, кассационная инстанция согласилась с доводом защиты о том, что в ордере на арест Кузнецова допущена юридическая ошибка при квалификации инкриминируемых ему действий.
Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года в акватории Балтийского моря. Власти Германии, Дании и Швеции допускали, что речь может идти о целенаправленной диверсии.
Оператор Nord Stream AG тогда сообщил, что повреждения трубопроводов оказались беспрецедентными, а сроки возможного восстановления оценить невозможно.
В России после инцидента было возбуждено уголовное дело о международном теракте. Москва неоднократно направляла запросы о предоставлении информации по расследованию, однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, так и не получила ответов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Италия направила на пересмотр дело о выдаче фигуранта по делу «Северных потоков»
- Неизбежный противовес: Что хочет новое правительство Сирии от России
- Россиян предупредили о наказании для тех, кто дает ребенку «порулить»
- Лавров: Поставка «Томагавков» нанесет отношениям РФ и США колоссальный ущерб
- Россияне чаще всего сами увольняются в период испытательного срока
- Генерал Липовой оценил «охоту» на беспилотники с помощью самолетов
- Сборную России по футболу назвали чемпионом мира по товарищеским матчам
- В Москве пройдет Второй Таврический инвестиционно-экономический форум
- Глава Пентагона пригрозил России «издержками» за продолжение СВО
- «Свалка вместо озера!»: Любань и Тосно просят защитить их от стройки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru