Италия направила на пересмотр дело о выдаче фигуранта по делу «Северных потоков»

Кассационный суд Италии отменил решение Апелляционного суда о выдаче Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, проходящего по делу о подрывах газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает агентство ANSA.

Теперь вопрос о возможной экстрадиции будет рассматривать новый состав суда. Как отмечается, кассационная инстанция согласилась с доводом защиты о том, что в ордере на арест Кузнецова допущена юридическая ошибка при квалификации инкриминируемых ему действий.

Польша выступила против передачи ФРГ подозреваемого по делу о «Северном потоке»

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2», по которым Россия поставляла газ в Европу, произошли 26 сентября 2022 года в акватории Балтийского моря. Власти Германии, Дании и Швеции допускали, что речь может идти о целенаправленной диверсии.

Оператор Nord Stream AG тогда сообщил, что повреждения трубопроводов оказались беспрецедентными, а сроки возможного восстановления оценить невозможно.

В России после инцидента было возбуждено уголовное дело о международном теракте. Москва неоднократно направляла запросы о предоставлении информации по расследованию, однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, так и не получила ответов, передает «Радиоточка НСН».

