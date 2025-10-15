Москва запросила у США разъяснения по сообщениям о разведданных для Киева

Россия направила Соединенным Штатам запрос с просьбой прокомментировать публикации о якобы предоставлении Украине разведданных для ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам министра, основанием для такого запроса стал материал Financial Times, где утверждалось, что США на протяжении нескольких месяцев предоставляют Киеву данные для подготовки атак.