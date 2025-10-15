Москва запросила у США разъяснения по сообщениям о разведданных для Киева

Россия направила Соединенным Штатам запрос с просьбой прокомментировать публикации о якобы предоставлении Украине разведданных для ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам министра, основанием для такого запроса стал материал Financial Times, где утверждалось, что США на протяжении нескольких месяцев предоставляют Киеву данные для подготовки атак.

СМИ: Трамп может передать Украине разведданные по нефтегазовым объектам РФ

Лавров отметил, что поручил своим сотрудникам запросить у американской стороны официальное разъяснение.

Министр добавил, что с момента публикации прошло лишь несколько дней, поэтому реакции со стороны США пока не поступало, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры