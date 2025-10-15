Москва запросила у США разъяснения по сообщениям о разведданных для Киева
Россия направила Соединенным Штатам запрос с просьбой прокомментировать публикации о якобы предоставлении Украине разведданных для ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».
По словам министра, основанием для такого запроса стал материал Financial Times, где утверждалось, что США на протяжении нескольких месяцев предоставляют Киеву данные для подготовки атак.
Лавров отметил, что поручил своим сотрудникам запросить у американской стороны официальное разъяснение.
Министр добавил, что с момента публикации прошло лишь несколько дней, поэтому реакции со стороны США пока не поступало, передает «Радиоточка НСН».
