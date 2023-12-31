«Путем эксперимента»? Эксперты спорят о способах предотвратить похмелье
Наркологи и ученые спорят о пользе жирной пищи в борьбе с праздничным похмельем.
В Роскачестве рекомендовали не употреблять алкоголь на пустой желудок и не смешивать спиртные напитки, чтобы не страдать от похмелья, передает РИА Новости.
Чтобы быстро не опьянеть, рекомендуется поесть за 2-3 часа до приема алкоголя. Также специалисты ведомства советуют принять 4-5 таблеток активированного угля или другого адсорбента. Препараты способствуют выведению из организма сивушного масла и этанола.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников опроверг миф о том, что сливочное масло, сорбенты и жирная пища могут избавить от негативного влияния алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости.
«Еще раз хотелось бы сказать про вот эти все приготовления, когда я съем активированный уголь, сливочное масло, сорбенты, жирную пищу — и таким образом не будет негативного влияния от воздействия алкоголя. Все-таки это довольно расхожее заблуждение», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, Тяжельников отметил, что новая порция алкоголя не облегчит похмелье, а лишь усугубит интоксикацию. Врач рекомендовал утром после новогодней ночи пить как можно больше чистой воды, чтобы минимизировать последствия употребления спиртного.
Тяжелые блюда являются худшей закуской к водке, такие продукты долгое время остаются в желудке, а алкоголь, впитавшийся в них, позднее ударит по организму. Об этом также заявил преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru.
В частности, эксперт посоветовал отказаться от баранины в качестве закуски.
«Нежелательно закусывать солеными огурцами, маринованными грибами и помидорами, так как, во-первых, из-за уксуса больше вырабатывается соляной кислоты, что способствует повреждению слизистой желудка. Также увеличивается потеря жидкости организмом. Но лучше обойтись вообще без водки», — подчеркнул Умнов, добавив, что чрезмерное употребление спиртного вредит здоровью.
Кроме того, хирург рекомендовал не употреблять с алкоголем шоколад, жирную, жареную или острую пищу. По словам Умнова, такая закуска нанесет «двойной удар» по поджелудочной железе и печени, которые не смогут справиться с большим объемом шлаков.
Аналогичного мнения придерживается нарколог Александр Ковтун. В интервью НСН он тоже заявил, что нужно учитывать особенности каждого организма, чтобы предотвратить похмелье.
«В этом вопросе все очень индивидуально: сколько людей, столько и особенностей реагирования на алкоголь и, соответственно, разные средства помогают. Даже если взять ряд антипохмельных средств, которые специально предназначены для этого, то каждый, перепробовав то или иное, останавливается на том, которое, по мнению конкретного человека, помогает лучше всего. Нужно пробовать путем эксперимента», - сказал Ковтун.
Он отметил, что при употреблении большой дозы алкоголя каждый человек должен отдавать себе отчет в том, что на следующий день будет «страдать».
Ранее врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в интервью НСН заявил, что вакцина от похмелья, которая разрабатывается в Белоруссии, может увеличить устойчивость организма к употреблению алкоголя, но такие препараты уже есть, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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