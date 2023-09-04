«Кот в мешке!»: Нарколог предостерег россиян от использования БАДов от похмелья
Владимир Менделевич заявил в эфире НСН, что медики к БАДам относятся скептически – их эффективность и безопасность вызывают вопросы. При этом россияне все чаще выбирают «добавки» вместо лекарств.
БАДы от похмелья не проходят исследований, которые доказывают их эффективность и безопасность, заявил профессор Казанского государственного медицинского университета, нарколог Владимир Менделевич в беседе с НСН.
В январе-июне продажи в аптеках БАДов, используемых при симптомах похмелья, увеличились в натуральном выражении на 55,6%, до 1 млн упаковок, в денежном — на 90,4%, следует из подсчетов DSM Group. В аптеках фиксируется рост продаж на 274%, пишет «Коммерсант». Менделевич объяснил, почему мнения медиков и пациентов относительно БАДов разделились.
«Может быть, это маркетинговый ход и люди стали употреблять то, о чем раньше не знали. То, что в России стали меньше доверять лекарственным препаратам и стали больше использовать БАДы – это несомненно. Отказ от лекарств связан и с тем, что они стали дороже. Медики к БАДам относятся скептически, потому что существует понятие доказательной медицины. Мы имеем право назначать только те лекарственные препараты, которые прошли клинические исследования, доказали свою эффективность и безопасность. БАДы не проходят подобную процедуру, поэтому, когда человек употребляет БАДы – это кот в мешке, непонятно, что там, является ли это эффективным и безопасным», - отметил он.
При этом, по его словам, статистика употребления БАДов от похмелья не говорит о том, что россияне стали чаще пить. Менделевич подчеркнул, что число обращений в последнее время снизилось, но это может быть связано со спецоперацией.
«Что касается того, стали ли россияне пить больше или меньше, трудно сказать на основании продаж БАДов, надо смотреть продажи алкоголя, изучать черный рынок алкоголя. Медики смотрят по статистике алкогольной зависимости. В моей практике обращений стало меньше, но я это связываю с тем, что мужчины попали под частичную мобилизацию или пошли служить по контракту. В основном обращаются именно мужчины с алкогольной зависимостью», - заключил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что ученые Московского физико-технического университета (МФТИ) разработали средство от опьянения: препарат позволяет снять его симптомы и сохранить трезвость мышления. Новинка представляет собой биологически активную добавку к пище, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России изобрели электросамокат, управляемый силой мысли
- Российские средства РЭБ за сутки уничтожили и подавили 24 беспилотника ВСУ
- Путин пригласил Эрдогана на отдых в Сочи
- Силовики предотвратили теракт под Калугой
- Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Украине
- Около 120 домов повреждено в белгородском поселке при обстрелах
- Путин обсудит с Эрдоганом зерновую сделку
- Шольц опубликовал фото с пиратской повязкой
- В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана в широком составе
- Банки начнут выдавать упрощённую льготную IТ-ипотеки с 9 сентября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru