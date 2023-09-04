«Кот в мешке!»: Нарколог предостерег россиян от использования БАДов от похмелья

БАДы от похмелья не проходят исследований, которые доказывают их эффективность и безопасность, заявил профессор Казанского государственного медицинского университета, нарколог Владимир Менделевич в беседе с НСН.

В январе-июне продажи в аптеках БАДов, используемых при симптомах похмелья, увеличились в натуральном выражении на 55,6%, до 1 млн упаковок, в денежном — на 90,4%, следует из подсчетов DSM Group. В аптеках фиксируется рост продаж на 274%, пишет «Коммерсант». Менделевич объяснил, почему мнения медиков и пациентов относительно БАДов разделились.