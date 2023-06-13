«Не умеют пить!»: Мясников не поверил в эффективность нового средства от опьянения

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире НСН, что никакая биологически активная добавка не спасет человека от похмелья, если пить не в умеренных количествах.

Никакая биологически активная добавка не спасет от похмелья, если человек не умеет пить умеренно, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с НСН.

Ранее стало известно, что ученые Московского физико-технического университета (МФТИ) разработали средство от опьянения: препарат позволяет снять его симптомы и сохранить трезвость мышления. Новинка представляет собой биологически активную добавку к пище. Мясников не поверил в эффективность очередной разработки.

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«Самое лучшее антипохмельное средство и средство от тяжелого опьянения – это умеренность. Не будет умеренности, никакое средство вам не поможет, где-то что-то и как-то снимет. Сколько этих средств пытались разработать? Какой смысл брать молоток и стучать по новой машине с тем, чтобы изобретать средство, как покрасить капот, не испачкав краской всю машину. Я считаю, что нужно быть просто умеренным. А тому, кто не умеет пить, никакие БАДы не помогут», - объяснил он.

Ранее Мясников назвал безвредную для организма ежедневную дозу алкоголя, которая в некоторых случаях даже может быть полезна для здоровья. По его словам, 14 граммов чистого спирта в день не принесут вреда взрослому человеку. Это примерно 45 миллилитров крепкого алкоголя - рюмка водки, виски или коньяка, 150 миллилитров вина (бокал), 360 миллилитров пива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:АлкогольАлександр Мясников

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