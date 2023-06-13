«Не умеют пить!»: Мясников не поверил в эффективность нового средства от опьянения

«Самое лучшее антипохмельное средство и средство от тяжелого опьянения – это умеренность. Не будет умеренности, никакое средство вам не поможет, где-то что-то и как-то снимет. Сколько этих средств пытались разработать? Какой смысл брать молоток и стучать по новой машине с тем, чтобы изобретать средство, как покрасить капот, не испачкав краской всю машину. Я считаю, что нужно быть просто умеренным. А тому, кто не умеет пить, никакие БАДы не помогут», - объяснил он.

Ранее Мясников назвал безвредную для организма ежедневную дозу алкоголя, которая в некоторых случаях даже может быть полезна для здоровья. По его словам, 14 граммов чистого спирта в день не принесут вреда взрослому человеку. Это примерно 45 миллилитров крепкого алкоголя - рюмка водки, виски или коньяка, 150 миллилитров вина (бокал), 360 миллилитров пива, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

