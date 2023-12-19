Врач дала советы по предотвращению «синдрома праздничного сердца» на Новый год

Она отметила, что улучшить состояние сердечно-сосудистой системы поможет занятие тем делом, которое успокаивает. Кроме того, по словам Драпкиной, «сердечникам» во время длительных праздников нужно быть очень аккуратными из-за употребления алкоголя и препаратов, которые облегчают синдром похмелья, так как они увеличивают нагрузку на сердце.

Ранее диетолог Ольга Лушникова рассказала, что некоторые виды рыбы благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и могут помочь поддержать ее здоровье. По ее словам, в рыбе содержатся полноценный белок, омега-3, витамины D, A и B12, цинк, кальций, селен, йод и железо, передает «Радиоточка НСН».

