Врач дала советы по предотвращению «синдрома праздничного сердца» на Новый год

Главный терапевт Минздрава РФ, академик РАН, доктор медицинских наук Оксана Драпкина рассказала, что физическая активность и умеренность помогут людям с сердечными заболеваниями избежать проблем во время праздничного застолья. Об сообщил «ФедералПресс».

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Она отметила, что улучшить состояние сердечно-сосудистой системы поможет занятие тем делом, которое успокаивает. Кроме того, по словам Драпкиной, «сердечникам» во время длительных праздников нужно быть очень аккуратными из-за употребления алкоголя и препаратов, которые облегчают синдром похмелья, так как они увеличивают нагрузку на сердце.

Ранее диетолог Ольга Лушникова рассказала, что некоторые виды рыбы благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую систему и могут помочь поддержать ее здоровье. По ее словам, в рыбе содержатся полноценный белок, омега-3, витамины D, A и B12, цинк, кальций, селен, йод и железо, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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