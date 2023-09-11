Мурашко заявил, что Россия преодолела моду «на алкогольный разгул»

«Нам удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы моду на алкогольный разгул, и теперь значительные усилия, в том числе в рамках национального проекта "Демография", направлены на формирование другой моды - на здоровый образ жизни и социальную успешность», — подчеркнул глава Минздрава.

По словам Мурашко, многие россияне стали уделять больше внимания здоровью, стараются отказаться от пагубных привычек. Министр привел данные Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, согласно которым в 2019 году на человека приходилось 9,06 л этанола в год, в 2021 году — уже 8,82 л, в 2022-м — 8,62 л. По мнению Мурашко, эта тенденция стала итогом последовательной политики, направленной на снижение потребления спиртного.

Между тем в России на 55% вырос спрос на биологически активные добавки, применяемые при похмелье, сообщает телеканал «360». По данным компании DSM Group, в первой половине 2023 года денежный рост спроса составил 165,4 млн рублей.

