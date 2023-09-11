Мурашко заявил, что Россия преодолела моду «на алкогольный разгул»
Потребление алкоголя в России на душу населения снизилось за последние годы, в частности, в 2022 году оно сократилось почти на 5% по сравнению с доковидным 2019-м. Об этом написал министр здравоохранения Михаил Мурашко в своей колонке для РБК по случаю Всероссийского дня трезвости.
«Нам удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы моду на алкогольный разгул, и теперь значительные усилия, в том числе в рамках национального проекта "Демография", направлены на формирование другой моды - на здоровый образ жизни и социальную успешность», — подчеркнул глава Минздрава.
По словам Мурашко, многие россияне стали уделять больше внимания здоровью, стараются отказаться от пагубных привычек. Министр привел данные Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения, согласно которым в 2019 году на человека приходилось 9,06 л этанола в год, в 2021 году — уже 8,82 л, в 2022-м — 8,62 л. По мнению Мурашко, эта тенденция стала итогом последовательной политики, направленной на снижение потребления спиртного.
Между тем в России на 55% вырос спрос на биологически активные добавки, применяемые при похмелье, сообщает телеканал «360». По данным компании DSM Group, в первой половине 2023 года денежный рост спроса составил 165,4 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru