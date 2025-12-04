Над Севастополем сбили две воздушных цели

По его словам, над акваторией моря на значительном расстоянии от берега было сбито две воздушных цели.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», - отметил он.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ночью 4 декабря дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 76 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

