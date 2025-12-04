Над Севастополем сбили две воздушных цели
4 декабря 202513:58
В Севастополе средства ПВО отражают атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пишет RT, об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, над акваторией моря на значительном расстоянии от берега было сбито две воздушных цели.
«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», - отметил он.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ночью 4 декабря дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 76 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Нилов порадовался росту числа обращений в Роструд
- «Чтобы не оказаться в больнице»: Где покупать красную икру к Новому году
- Загрузит и «ослепит»: Почему маркировка ИИ-контента не поможет в борьбе с фейками
- Захарова: России не важно, кто будет представлять Украину на переговорах
- Певица Валерия заявила, что больше не будет выпускать альбомы
- Нутрициолог посоветовала начать новогоднее застолье пораньше
- Идею запретить россиянам старше 65 лет водить машину назвали незаконной
- Над Севастополем сбили две воздушных цели
- Йогурт, сельдерей и огурец: Как сделать полезным новогодний оливье
- Учителя заявили, что инженерные и медицинские классы не приживутся в школах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru