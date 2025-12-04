Над Севастополем сбили две воздушных цели

В Севастополе средства ПВО отражают атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как пишет RT, об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.

ЧФ РФ уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ

По его словам, над акваторией моря на значительном расстоянии от берега было сбито две воздушных цели.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», - отметил он.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что ночью 4 декабря дежурные средства ПВО уничтожили над территорией России 76 украинских беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияСевастопольПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры