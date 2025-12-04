Учителя заявили, что инженерные и медицинские классы не приживутся в школах
В школах подушевое финансирование, а специализированные классы обычно набирают меньше учеников, заявил НСН Всеволод Луховицкий.
Более специализированные классы не приживутся в школах, так как найти 25 человек, желающих заниматься, например, медициной, весьма проблематично, заявил НСН сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
Минпросвещения планирует изменить образовательный стандарт для старшей школы, пишет «Российская газета». Отмечается, что количество основных учебных профилей - естественно-научный, гуманитарный, технологический и др. - сохранится. Однако внутри них школы смогут создавать более специализированные группы или классы, например, инженерные, медицинские, лингвистические, психолого-педагогические за счет факультативов и внеурочной деятельности. Луховицкий уверен, что на практике это работать не будет.
«Это пока очень абстрактный разговор, потому что финансирования не хватает и на обычные углубленные классы. Главная проблема в том, что у нас подушевое финансирование, то есть, класс должен быть большой. А найти 25 человек, желающих заниматься медициной, весьма проблематично. Что касается факультативов, в старших классах это вообще смешно, в этих классах люди уже в основном исключительно готовятся к ЕГЭ. Это просто разговоры. Они хотят делать из детей после 11 класса слесарей-сантехников? Для этого есть техникумы и колледжи. Старшие классы предполагают, что ребята хотят потом пойти в вуз. Пока не будет нормального финансирования, все разговоры об изменениях приведут только к плохим последствиям», - рассказал он.
Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, согласно которому выпускники девятых классов, которые не сдали Государственную итоговую аттестацию (ГИА), смогут получить бесплатное профессиональное образование.
