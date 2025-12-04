«Это пока очень абстрактный разговор, потому что финансирования не хватает и на обычные углубленные классы. Главная проблема в том, что у нас подушевое финансирование, то есть, класс должен быть большой. А найти 25 человек, желающих заниматься медициной, весьма проблематично. Что касается факультативов, в старших классах это вообще смешно, в этих классах люди уже в основном исключительно готовятся к ЕГЭ. Это просто разговоры. Они хотят делать из детей после 11 класса слесарей-сантехников? Для этого есть техникумы и колледжи. Старшие классы предполагают, что ребята хотят потом пойти в вуз. Пока не будет нормального финансирования, все разговоры об изменениях приведут только к плохим последствиям», - рассказал он.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении закон, согласно которому выпускники девятых классов, которые не сдали Государственную итоговую аттестацию (ГИА), смогут получить бесплатное профессиональное образование.

