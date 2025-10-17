Россиянам рассказали, когда появится «вакцина от стресса»

Препарат от стресса, о котором сообщили японские учёные из университетов Осаки, Тоямы, Хиросимы и Кагосимы, появится не ранее, чем через пять лет. Об этом NEWS.ru заявил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Он уточнил, что созданное японцами вещество PA-915, которое может стать основой для быстродействующих антидепрессантов, пока было испытано только на мышах.

«Проходит от пяти до семи лет, прежде чем любое лекарство начинают использовать люди. Поэтому говорить о том, что препарат от стресса появится завтра — рано», - указал эксперт.

Онищенко добавил, что можно «порадоваться за японских коллег», однако и российским учёным следует работать в данном направлении.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин заявил «Радиоточке НСН», что взаимодействие с кошками полезно для здоровья сердца, так как оно снижает уровень стресса и нормализует кровяное давление.

ФОТО: ТАСС / Алексей Коновалов
