Россиянам рассказали, когда появится «вакцина от стресса»
Препарат от стресса, о котором сообщили японские учёные из университетов Осаки, Тоямы, Хиросимы и Кагосимы, появится не ранее, чем через пять лет. Об этом NEWS.ru заявил академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Он уточнил, что созданное японцами вещество PA-915, которое может стать основой для быстродействующих антидепрессантов, пока было испытано только на мышах.
«Проходит от пяти до семи лет, прежде чем любое лекарство начинают использовать люди. Поэтому говорить о том, что препарат от стресса появится завтра — рано», - указал эксперт.
Онищенко добавил, что можно «порадоваться за японских коллег», однако и российским учёным следует работать в данном направлении.
Ранее кардиолог Андрей Кондрахин заявил «Радиоточке НСН», что взаимодействие с кошками полезно для здоровья сердца, так как оно снижает уровень стресса и нормализует кровяное давление.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборная России поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА
- Ни «Байкал», ни «Суперджет»: Что поможет гражданской авиации
- Россиянам рассказали, когда появится «вакцина от стресса»
- Ограничения на работу мигрантов назвали бессмысленными
- В Еврокомиссии заявили, что санкции не запрещают Путину и Лаврову въезд в ЕС
- Лучше штраф: Россия потратила миллиард рублей на депортацию мигрантов
- Путин провел телефоный разговор с Орбаном
- Песков: Встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель
- Десятки миллиардов: Сколько регионы зарабатывают на мигрантах
- Венгрия пообещала Путину беспрепятственный въезд в страну для встречи с Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru