Молодежь часто отказывается обращаться к специалистам и может получить зависимость от антидепрессантов. Лучше обратиться к врачу, чем ставить себе какой-то диагноз по тестам из интернета, рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с НСН.



Число случаев обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) среди лиц моложе 25 лет утроилось за 10 лет, подсчитали британские ученые из благотворительной организации OCD Action Ли Уоллбэнк. По словам специалистов, пандемия COVID-19, усилила проявления болезни. Казанцев отметил, что большая часть молодежи часто выдумывает себе диагнозы.