«Я считаю, что никакой зависимости от интернета и компьютерных игр не бывает. Зависимость – это когда нарушаются функции организма при отсутствии самого предмета. Например, химическая зависимость. А здесь зависимости нет. Люди придумали очередное название «болезни». Люди сегодня настроены на помощь, а делать это некому. Это не из-за зависимости, а из-за разрушения системы здравоохранения. Люди извлекают себе диагноз из информационной помойки. Дело в том, что нейросети сегодня не хуже, чем психолог с двумя неделями обучения. Поэтому это не такая большая проблема, что человек использует для анализа искусственный интеллект. Эта проблема больше притянута за уши», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что нейросети пока не научились давать правильные советы.

«Это реквием по медицине, так как люди просто не доверяют нашей медицине, смотрят ролики в интернете, спрашивают нейросети. Искусственный интеллект криво работает, он выдерживает три-четыре вопроса, а с пятого начинает «тупить». Но проблемы и зависимости в этом нет», - добавил собеседник НСН.

Психологические советы искусственного интеллекта могут навредить человеку, заявила психолог Анна Седельникова в пресс-центре НСН.

