Реквием по медицине: Психиатр объяснил «зависимость» россиян от советов из интернета
Психолог Александр Федорович заявил НСН, что никакой зависимости от интернета и компьютерных игр не существует, люди сами придумывают себе диагнозы.
Россияне все чаще ставят себе диагнозы с помощью интернета, так как не доверяют системе здравоохранения, заявил НСН врач-психиатр, психолог Александр Федорович.
Склонность некоторых людей ставить себе диагноз по симптомам, описанным в интернете (киберхондрия), является большой проблемой. Это отклонение в том числе вызывается зависимостью от гаджетов и интернет-технологий, заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия") на пресс-конференции в Москве. Федорович уверен, что проблема «притянута за уши».
«Я считаю, что никакой зависимости от интернета и компьютерных игр не бывает. Зависимость – это когда нарушаются функции организма при отсутствии самого предмета. Например, химическая зависимость. А здесь зависимости нет. Люди придумали очередное название «болезни». Люди сегодня настроены на помощь, а делать это некому. Это не из-за зависимости, а из-за разрушения системы здравоохранения. Люди извлекают себе диагноз из информационной помойки. Дело в том, что нейросети сегодня не хуже, чем психолог с двумя неделями обучения. Поэтому это не такая большая проблема, что человек использует для анализа искусственный интеллект. Эта проблема больше притянута за уши», - отметил он.
При этом он подчеркнул, что нейросети пока не научились давать правильные советы.
«Это реквием по медицине, так как люди просто не доверяют нашей медицине, смотрят ролики в интернете, спрашивают нейросети. Искусственный интеллект криво работает, он выдерживает три-четыре вопроса, а с пятого начинает «тупить». Но проблемы и зависимости в этом нет», - добавил собеседник НСН.
Психологические советы искусственного интеллекта могут навредить человеку, заявила психолог Анна Седельникова в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Интересный эксперимент: Когда ждать российские бананы
- Путин создал рабочую группу по поддержке семей с детьми
- Россиянам рассказали, как совместимый с МРТ кардиостимулятор будет спасать жизни
- Запорожская АЭС вновь подверглась обстрелу
- Реквием по медицине: Психиатр объяснил «зависимость» россиян от советов из интернета
- В Тюмени обезвредили три беспилотника на территории предприятия
- Владельцев iPhone призвали дождаться второй версии iOS 26
- Рэпер Macan сообщил, что уходит служить в армию
- США разрешили Украине закупать системы Patriot
- Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru