ЕС согласовал бессрочную заморозку активов России на сумму около 210 млрд евро

Страны Европейского союза договорились о бессрочной заморозке российских суверенных активов, удерживаемых в Европе, сообщает агентство Reuters. По данным издания, правительства государств еврозоны утвердили блокировку активов Центрального банка России на сумму порядка 210 млрд евро.

В Еврокомиссии продолжают обсуждать возможность использования доходов от замороженных средств для финансовой поддержки Украины. Рассматривается схема предоставления Киеву кредита на 185-210 млрд евро, который Украина должна будет вернуть в будущем — при условии последующей компенсации ущерба Москвой, отмечает RT.

Вице-премьер Бельгии заявил, что активы России придется потратить на Украину

Российский МИД ранее заявил, что планы ЕС о репарациях оторваны от реальности, а сама практика заморозки и распределения российских резервов является формой незаконного присвоения.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заблокировали около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, из которых свыше 200 млрд находятся в ЕС. На счетах бельгийской клиринговой группы Euroclear размещено около 180 миллиардов евро. С января по ноябрь 2025 года Еврокомиссия перечислила Украине 18,1 миллиард евро, полученных в виде доходов от замороженных российских активов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РоссияЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры