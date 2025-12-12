ЕС согласовал бессрочную заморозку активов России на сумму около 210 млрд евро
Страны Европейского союза договорились о бессрочной заморозке российских суверенных активов, удерживаемых в Европе, сообщает агентство Reuters. По данным издания, правительства государств еврозоны утвердили блокировку активов Центрального банка России на сумму порядка 210 млрд евро.
В Еврокомиссии продолжают обсуждать возможность использования доходов от замороженных средств для финансовой поддержки Украины. Рассматривается схема предоставления Киеву кредита на 185-210 млрд евро, который Украина должна будет вернуть в будущем — при условии последующей компенсации ущерба Москвой, отмечает RT.
Российский МИД ранее заявил, что планы ЕС о репарациях оторваны от реальности, а сама практика заморозки и распределения российских резервов является формой незаконного присвоения.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заблокировали около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, из которых свыше 200 млрд находятся в ЕС. На счетах бельгийской клиринговой группы Euroclear размещено около 180 миллиардов евро. С января по ноябрь 2025 года Еврокомиссия перечислила Украине 18,1 миллиард евро, полученных в виде доходов от замороженных российских активов, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru