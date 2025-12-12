ЕС согласовал бессрочную заморозку активов России на сумму около 210 млрд евро

Российский МИД ранее заявил, что планы ЕС о репарациях оторваны от реальности, а сама практика заморозки и распределения российских резервов является формой незаконного присвоения.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заблокировали около 300 млрд евро российских золотовалютных резервов, из которых свыше 200 млрд находятся в ЕС. На счетах бельгийской клиринговой группы Euroclear размещено около 180 миллиардов евро. С января по ноябрь 2025 года Еврокомиссия перечислила Украине 18,1 миллиард евро, полученных в виде доходов от замороженных российских активов, передает «Радиоточка НСН».

