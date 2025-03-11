«Наркотик умеет ждать»: Врач о возможности полного излечения от зависимости

Число долгих или пожизненных ремиссий у пациентов с наркотической зависимостью при строгом соблюдении лечения довольно большой - это 30%, что считается отличным результатом, заявил НСН Алексей Казанцев.

Синтетические наркотики, к которым относится мефедрон, а также кокаин, являются теми психоактивными веществами, с которых труднее всего «слезть» и которые дают самые тяжелые последствия. Об этом в беседе с НСН рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Министр иностранных дел Колумбии Лаура Сарабия обратилась к Комиссии по наркотическим веществам ООН с просьбой исключить коку (сырье для кокаина) из списка запрещенных веществ, пишет Colombia Reports. Она отметила, что кока сама по себе безвредна здоровья, а ее легализация «расширит применение растения, например, в производстве удобрений и напитков». Казанцев отметил, что кокаин относится к тем наркотикам, с зависимостью от которых чаще всего обращаются пациенты.

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«Чаще всего пациенты обращаются с зависимостью от синтетических катинонов - это «соли», к которым относятся альфа-PVP, мефедрон, а также группа психостимуляторов, к которым принадлежит кокаин. Самые тяжелые последствия дают наркотики опийной группы - это героин, метадон, и в последнее время те самые «соли». Самым распространенным наркотиком от новых территорий до Камчатки является мефедрон. Он поражает все слои населения. Есть те, кто начинает его пробовать и в 45, и в 60-65 лет. По его воздействием человек не хочет спать, есть, он очень активен. Это похоже на марафон: он употребляет несколько дней, потом наступает период трезвости и так по кругу. С них «слезть» очень сложно. Но все зависит от наследственной предрасположенности к развитию психических заболеваний, а также от окружения человека и его занятий в свободное время», - рассказал он.

По словам Казанцева, если человек получает надлежащее лечение, проходит все обязательные виды терапии совместно с близкими, то шансы на наступление длительной или пожизненной ремиссии очень большие.

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«Если человек проходит курс лечения, получает поддерживающую терапию, работает с индивидуальным психотерапевтом, его родственники работают в группах созависимых, тогда эффективность от лечения большая - у 30% пациентов удается вывести зависимость от наркотиков в длительную ремиссию, а то и в пожизненную. Во всем мире такое число считается великолепным результатом. Ремиссией в наркологии считается период чистоты и трезвости от всех психоактивных веществ от года. Может допускаться только курение табака. Алкоголь категорически противопоказан, потому что начинается перекрестная зависимость. Но, не нужно обольщаться. Любой наркотик умеет ждать. И есть так называемая биологическая память на дозу. То есть человек может длительное время не употреблять, потом употребить любое психоактивное вещество, и это послужит триггером для возникновения новой зависимости», - подытожил он.

Ранее россиянина Владислава Кленова арестовали в Таиланде по обвинению в хранении наркотиков и нелегальной работе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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