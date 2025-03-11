«Наркотик умеет ждать»: Врач о возможности полного излечения от зависимости

«Чаще всего пациенты обращаются с зависимостью от синтетических катинонов - это «соли», к которым относятся альфа-PVP, мефедрон, а также группа психостимуляторов, к которым принадлежит кокаин. Самые тяжелые последствия дают наркотики опийной группы - это героин, метадон, и в последнее время те самые «соли». Самым распространенным наркотиком от новых территорий до Камчатки является мефедрон. Он поражает все слои населения. Есть те, кто начинает его пробовать и в 45, и в 60-65 лет. По его воздействием человек не хочет спать, есть, он очень активен. Это похоже на марафон: он употребляет несколько дней, потом наступает период трезвости и так по кругу. С них «слезть» очень сложно. Но все зависит от наследственной предрасположенности к развитию психических заболеваний, а также от окружения человека и его занятий в свободное время», - рассказал он.

По словам Казанцева, если человек получает надлежащее лечение, проходит все обязательные виды терапии совместно с близкими, то шансы на наступление длительной или пожизненной ремиссии очень большие.