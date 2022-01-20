«Предвестник конца»: В РАН оценили «Омикрон» как могильщика пандемии

Вирусолог Чумаков объяснил, почему повышенная заразность нового штамма коронавируса может стать благом для человечества.

Омикрон-штамм коронавируса можно назвать предвестником конца пандемии. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Это более мягкий штамм, но в отличие от предыдущих мутаций он ещё может заражать довольно эффективно уже вакцинированных или переболевших COVID-19. Он сумел так эволюционировать, что антитела его не полностью нейтрализуют. При этом заболевание протекает гораздо легче, в массе оно вообще без симптомов – можно не заметить, что человек заражён. Инфицирование выявляется только при ПЦР-тесте. Омикрон-штамм уже как бы на излёте пандемии, он более мягкий и за счёт очень большой заразности оставляет за собой довольно существенный процент формирующегося коллективного иммунитета», - пояснил эксперт.

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Риск заразиться «Омикроном» у переболевших поднялся с 1–2% до 15–20%, сообщили сегодня в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. При этом, по данным специалистов, инфицированные переносят «Омикрон» в основном бессимптомно или с признаками ОРВИ. У некоторых появляется заложенность носа, насморк, общая слабость, головная боль, першение в горле, иногда сухой кашель. Температура может быть как нормальной, так и повышенной.

Как подчёркивает Петр Чумаков, при «Омикроне» также гораздо реже отмечаются пропажа обоняния и вкуса:

«Так просто его не распознаешь, потому что симптомы, которые вызывает «Омикрон», соответствуют и другим возбудителям острых респираторных заболеваний. Кроме того, он успешно вытесняет другие штаммы. Например, в Москве «Омикрон» уже стал доминирующим, в отличие от провинции, где всё ещё доминирует «Дельта». Однако скоро и там врачи будут иметь в основном дело с заболеванием, вызванным «Омикроном». Причём бессимптомность не представляет никакой опасности, кроме того, что можно заразить других людей».

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Вирусолог также призвал не беспокоить врачей при первых признаках заболевания.

«Сразу не стоит паниковать. Если повышается температура, следует принять парацетамол. К медикам обращаться надо только, если будет ухудшение, хотя оно в данном случае маловероятно. Смысла особого нет при первых признаках звонить врачам, они посоветуют тоже ждать», - отметил член-корреспондент РАН.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня заявил, что число повторных случаев заражения коронавирусом из-за прихода «Омикрона» выросло в России, по разным оценкам, в 5 – 10 раз. В свою очередь бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН предрёк окончание пандемии уже в мае. Правда для достижения коллективного иммунитета он призвал вакцинироваться и ревакцинироваться.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Омикрон-штаммПандемияКоронавирус
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