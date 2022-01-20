«Предвестник конца»: В РАН оценили «Омикрон» как могильщика пандемии

Риск заразиться «Омикроном» у переболевших поднялся с 1–2% до 15–20%, сообщили сегодня в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. При этом, по данным специалистов, инфицированные переносят «Омикрон» в основном бессимптомно или с признаками ОРВИ. У некоторых появляется заложенность носа, насморк, общая слабость, головная боль, першение в горле, иногда сухой кашель. Температура может быть как нормальной, так и повышенной.

Как подчёркивает Петр Чумаков, при «Омикроне» также гораздо реже отмечаются пропажа обоняния и вкуса:

«Так просто его не распознаешь, потому что симптомы, которые вызывает «Омикрон», соответствуют и другим возбудителям острых респираторных заболеваний. Кроме того, он успешно вытесняет другие штаммы. Например, в Москве «Омикрон» уже стал доминирующим, в отличие от провинции, где всё ещё доминирует «Дельта». Однако скоро и там врачи будут иметь в основном дело с заболеванием, вызванным «Омикроном». Причём бессимптомность не представляет никакой опасности, кроме того, что можно заразить других людей».