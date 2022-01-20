«Предвестник конца»: В РАН оценили «Омикрон» как могильщика пандемии
Вирусолог Чумаков объяснил, почему повышенная заразность нового штамма коронавируса может стать благом для человечества.
Омикрон-штамм коронавируса можно назвать предвестником конца пандемии. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил вирусолог, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.
«Это более мягкий штамм, но в отличие от предыдущих мутаций он ещё может заражать довольно эффективно уже вакцинированных или переболевших COVID-19. Он сумел так эволюционировать, что антитела его не полностью нейтрализуют. При этом заболевание протекает гораздо легче, в массе оно вообще без симптомов – можно не заметить, что человек заражён. Инфицирование выявляется только при ПЦР-тесте. Омикрон-штамм уже как бы на излёте пандемии, он более мягкий и за счёт очень большой заразности оставляет за собой довольно существенный процент формирующегося коллективного иммунитета», - пояснил эксперт.
Риск заразиться «Омикроном» у переболевших поднялся с 1–2% до 15–20%, сообщили сегодня в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. При этом, по данным специалистов, инфицированные переносят «Омикрон» в основном бессимптомно или с признаками ОРВИ. У некоторых появляется заложенность носа, насморк, общая слабость, головная боль, першение в горле, иногда сухой кашель. Температура может быть как нормальной, так и повышенной.
Как подчёркивает Петр Чумаков, при «Омикроне» также гораздо реже отмечаются пропажа обоняния и вкуса:
«Так просто его не распознаешь, потому что симптомы, которые вызывает «Омикрон», соответствуют и другим возбудителям острых респираторных заболеваний. Кроме того, он успешно вытесняет другие штаммы. Например, в Москве «Омикрон» уже стал доминирующим, в отличие от провинции, где всё ещё доминирует «Дельта». Однако скоро и там врачи будут иметь в основном дело с заболеванием, вызванным «Омикроном». Причём бессимптомность не представляет никакой опасности, кроме того, что можно заразить других людей».
Вирусолог также призвал не беспокоить врачей при первых признаках заболевания.
«Сразу не стоит паниковать. Если повышается температура, следует принять парацетамол. К медикам обращаться надо только, если будет ухудшение, хотя оно в данном случае маловероятно. Смысла особого нет при первых признаках звонить врачам, они посоветуют тоже ждать», - отметил член-корреспондент РАН.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня заявил, что число повторных случаев заражения коронавирусом из-за прихода «Омикрона» выросло в России, по разным оценкам, в 5 – 10 раз. В свою очередь бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН предрёк окончание пандемии уже в мае. Правда для достижения коллективного иммунитета он призвал вакцинироваться и ревакцинироваться.
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