Полезно – не значит дорого: Россиянам рассказали о плюсах здорового питания
Врач Александр Дзизария в эфире НСН сообщил, что главным бичом современных мужчин является малая подвижность, которая отражается на их репродуктивном здоровье.
Заведующий отделением Российского научного центра рентгенорадиологии, к.м.н Александр Дзизария в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о пользе здорового питания, отметив, что «полезно – не значит дорого».
«Правильное питание – вещь очень растяжимая. К нему можно отнести и устриц, и гречку. Здоровое питание – это не дорого. Дорого для тех, у кого не хватает знаний и понимания, как грамотно питаться. Я считаю, что это используют как оправдание: "Я не могу себе позволить правильно питаться, потому что это дорого". Правильное питание не в том, чтобы один раз поесть, а в том, насколько человек придерживается режима и нарушает его, а также в правильном подборе рациона. Потому что чаще всего как: страдает – значит, правильно питается, и не вкусно – значит правильное питание. Это не так. К сожалению, многие люди не могут выдерживать режим долго, так как вокруг много рекламы, соблазнов; у многих очень проблемное пищевое воспитание с детства. Это даже основной корень проблемы: нам не рассказывают то, как нужно питаться, в школе не преподают базовые понятия об этом. Откуда детям черпать эти знания? Если родители этим занимаются, то от них; если не занимаются – то дети вторят им или просто смотрят, что вкусно», - добавил он.
Дзизария также объяснил, как восстановиться после неправильной диеты.
«Когда человек в молодости ест вредную пищу, и у него из-за гормонов все сгорает, а потом вдруг, потому что годы идут, он начинает полнеть, ему очень сложно перестроиться и убрать привычки, которые формировались 20 лет. Действительно, иногда диета не то чтобы наносит вред организму, но зачастую вызывает необратимые последствия. Самый правильный путь – устранить факторы, скорректировать дисбаланс, скомпенсировать дефицитное состояние организма. Здесь самое главное – не мешать ему. Дать ему полноценное питание, а не проводить детокс мероприятия. Нужно просто дать организму время, потому что 95% наших болезней мы создаем сами и можем убрать их самостоятельно», - отметил врач.
При этом, по его словам, главная проблема современных людей, в частности мужчин, в том, что они мало двигаются.
«Мужчина, занимающийся спортом, чаще всего не курит и не пьет, достаточно спит и старается по минимуму испытывать стресс. У таких людей более-менее правильно выстроен жизненный ритм. Сегодня основной бич всех мужчин, особенно молодых – гиподинамия. Это отсутствие адекватного объема движения. Я уже не говорю, что это должна быть физическая активность. Даже что касается банальной ходьбы, по мировой статистике, сегодня до 85% мужчин не выхаживают свою норму условно в десять тысяч шагов день. Это приводит к тому, что организм раньше стареет, у мужчины страдает репродуктивная система. То, какие мы в пенсионном возрасте – это то, что мы в себя заложили в молодости. Все наши болезни приходят во второй половине жизни. Если посмотреть на любую больничную сводку, там редко лежат подростки, даже которые ведут неправильный образ жизни. Чаще всего – это старшее поколение. До людей надо доносить, что если вести неправильный образ жизни, то в старости жизнь будет неполноценной, тогда, конечно, и здоровое питание будет проще держать и спортом заниматься. Но я вижу, что люди чаще стали заниматься спортом», - подчеркнул он.
Врач также рассказал, что 25 июня в Таганском парке состоится третья дискуссия лектория «Здоровая Москва» на тему здорового питания, в которой он примет участие.
«На мероприятии мы обсудим, как обычному человеку без каких-то глубоких познаний в области питания можно изменить себя в лучшую сторону. Менять свое окружение, передавать это все детям. То есть на пальцах мы с диетологом постараемся донести все это до обычных людей, которые об этом даже не задумывались», - заключил Дзизария.
Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, что избыточная масса тела и ожирение приводят к очень серьезным сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету.
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