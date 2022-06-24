Полезно – не значит дорого: Россиянам рассказали о плюсах здорового питания

Дзизария также объяснил, как восстановиться после неправильной диеты.

«Когда человек в молодости ест вредную пищу, и у него из-за гормонов все сгорает, а потом вдруг, потому что годы идут, он начинает полнеть, ему очень сложно перестроиться и убрать привычки, которые формировались 20 лет. Действительно, иногда диета не то чтобы наносит вред организму, но зачастую вызывает необратимые последствия. Самый правильный путь – устранить факторы, скорректировать дисбаланс, скомпенсировать дефицитное состояние организма. Здесь самое главное – не мешать ему. Дать ему полноценное питание, а не проводить детокс мероприятия. Нужно просто дать организму время, потому что 95% наших болезней мы создаем сами и можем убрать их самостоятельно», - отметил врач.

При этом, по его словам, главная проблема современных людей, в частности мужчин, в том, что они мало двигаются.