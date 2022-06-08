«Секс, наркотики и рок-н-ролл»: Ведущие медики Москвы расскажут о последствиях вредных привычек
Проходить обследование у дерматовенеролога нужно при первых подозрениях на инфекцию, сказал в эфире НСН Николай Потекаев.
В летнем кинотеатре парка «Фили» 11 июня пройдёт бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва» под названием «Секс, наркотики и рок-н-ролл», рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» один из её участников, доктор медицинских наук, профессор, главный дерматовенеролог и косметолог России Николай Потекаев.
Речь пойдёт об образе жизни современного человека, о влиянии вредных привычек на организм и не только. Как отметил Потекаев, всегда полезно поговорить на темы негативных последствий беспорядочной половой жизни и о том, как защититься от венерических заболеваний.
«Если есть подозрения на наличие инфекций, передаваемых половым путём, или какие-то жалобы, то нужно обратиться к специалисту дерматовенерологу. В регионах это может быть дерматолог в районной или областной больнице, а в столице это Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии. Нужно ли это делать часто? Если нет причин для тревоги, то есть программа диспансеризации и врач дерматовенеролог находится на втором её этапе. То есть, если у пациента в процессе диспансеризации возникли какие-то жалобы, он направляется к врачу дерматовенерологу», - рассказал главный дерматовенеролог.
Особое внимание он уделил теме беспорядочных половых связей и, в первую очередь, случаям незащищённых отношений.
«Обследоваться, конечно, нужно при незащищённом контакте с малознакомым половым партнёром. Ведь такие контакты являются безусловным риском. Но даже, если контакт был защищён, это всё равно определённый риск. И конечно при планировании беременности. В этой ситуации оба партнёра должны обследоваться на предмет наличия инфекций, передаваемых половым путём», - сказал специалист.
При этом Николай Потекаев напомнил о том, что не все заболевания и инфекции, передаваемые половым путём имеют ярко выраженную симптоматику.
«Есть инфекции, которые могут присутствовать у мужчин в уретре и у женщин в уретре и влагалище, но никак себя не проявлять. Это и микоплазменная инфекция. Или хламидийная инфекция, которая на начальных стадиях проявляет скудную симптоматику, а потом она вообще никак не проявляется и человек может переносить её от одного партнёра к другому сам того не подозревая. Также в организме могут присутствовать, так называемые, условно-патогенные микроорганизмы, которых в норме быть не должно, но они заносятся именно в процессе половых отношений. Например, уреаплазма, по большому счёту, не является опасным для человека, но и быть её не должно. Выявляется это всё соответствующими методами и исследованиями и проводится лечение по определённой схеме», - успокоил дерматовенеролог.
Собеседник "Радиоточки НСН" также обратил внимание, что в некоторых случаях кожный покров может быть индикатором не только здоровья, но и эмоционального фона человека.
«Прежде всего, нужно понимать, что есть заболевания сугубо кожные, по которым ни как нельзя узнать о внутреннем состоянии организма. Другой вопрос, что обострения многих кожных заболеваний могут быть связаны с внешними факторами и в первую очередь со стрессом. Скажем, такое заболевание как себорейный дерматит может означать неправильный режим и образ жизни: человек мало спит, работает допоздна, много занимается спортом, потребляет алкоголь, истощает организм и ослабляет иммунную систему – это и вызывает себорейный дерматит. И тут мы говорим, что заболевание мы, конечно, будем лечить, но оно может вернуться, если вы не измените отношение к себе и своему образу жизни», - предупредил специалист.
В рамках лекции Потекаев и психиатр-нарколог Евгений Брюн поделятся секретами, как минимизировать вред от алкоголя, чем лучше закусывать и чего не стоит делать во время застолья.
Для участия в дискуссии в летнем кинотеатре парка «Фили» и других мероприятиях их цикла лекториев «Здоровая Москва» необходимо пройти бесплатную регистрацию на портале https://mosgorzdrav.ru/zm.
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