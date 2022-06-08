«Секс, наркотики и рок-н-ролл»: Ведущие медики Москвы расскажут о последствиях вредных привычек

«Если есть подозрения на наличие инфекций, передаваемых половым путём, или какие-то жалобы, то нужно обратиться к специалисту дерматовенерологу. В регионах это может быть дерматолог в районной или областной больнице, а в столице это Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии. Нужно ли это делать часто? Если нет причин для тревоги, то есть программа диспансеризации и врач дерматовенеролог находится на втором её этапе. То есть, если у пациента в процессе диспансеризации возникли какие-то жалобы, он направляется к врачу дерматовенерологу», - рассказал главный дерматовенеролог.

Особое внимание он уделил теме беспорядочных половых связей и, в первую очередь, случаям незащищённых отношений.



«Обследоваться, конечно, нужно при незащищённом контакте с малознакомым половым партнёром. Ведь такие контакты являются безусловным риском. Но даже, если контакт был защищён, это всё равно определённый риск. И конечно при планировании беременности. В этой ситуации оба партнёра должны обследоваться на предмет наличия инфекций, передаваемых половым путём», - сказал специалист.

При этом Николай Потекаев напомнил о том, что не все заболевания и инфекции, передаваемые половым путём имеют ярко выраженную симптоматику.



«Есть инфекции, которые могут присутствовать у мужчин в уретре и у женщин в уретре и влагалище, но никак себя не проявлять. Это и микоплазменная инфекция. Или хламидийная инфекция, которая на начальных стадиях проявляет скудную симптоматику, а потом она вообще никак не проявляется и человек может переносить её от одного партнёра к другому сам того не подозревая. Также в организме могут присутствовать, так называемые, условно-патогенные микроорганизмы, которых в норме быть не должно, но они заносятся именно в процессе половых отношений. Например, уреаплазма, по большому счёту, не является опасным для человека, но и быть её не должно. Выявляется это всё соответствующими методами и исследованиями и проводится лечение по определённой схеме», - успокоил дерматовенеролог.