«Шпроты долой!» Диетолог рассказала, какие консервы бьют по россиянам сильнее никотина
При выборе рыбных консервов не следует покупать «балтийскую рыбку», а тушенку лучше брать из оленины или конины, сказала в эфире НСН Анна Белоусова.
Врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала, как правильно выбирать рыбные и мясные консервы.
Ранее стало известно, что в условиях экономической неопределенности две трети россиян стали чаще покупать консервы в 2022 году. В частности, более 60% опрошенных российской службой курьерской доставки стали употреблять больше тушенки.
«Запасаться консервами надо, но с умом. Во-первых, это должна быть абсолютно недеформированная банка. Во-вторых, надо смотреть срок изготовления и срок годности. Мясные консервы можно есть два раза в неделю. Из тушенки можно сварить суп или сделать макароны по-флотски. Рыбные консервы можно использовать практически ежедневно», - сказала Белоусова.
Диетолог призвала россиян воздержаться от покупки шпрот и стараться выбирать рыбные консервы в собственном соку.
«При выборе рыбных консервов следует выбирать рыбу в собственном соку. Если это рыба в масле, она может быть подкопченая, как шпроты, например. В это масло уходят все те вредные продукты, которые есть в рыбе, но даже, если его слить, все эти жирорастворимые вредные вещества в самой рыбе остаются. Поэтому шпроты – долой. Диетологи говорят, что съесть банку шпрот – это все равно, что выкурить разом блок сигарет, не пачку, а блок по содержанию нитрозаминов», - предупредила терапевт.
Белоусова также объяснила, чем мурманская рыба лучше балтийской.
«То, что произведено на Балтике, нас не очень устраивает, потому что во время Великой Отечественной войны там была затоплена целая куча кораблей со всем содержимым, включая топливо. Поэтому балтийская рыбка, будь она в консервах или цельном виде, полезной считаться не может. А вот северная береговая линия, тот же Мурманск, - вот это пожалуйста», - посоветовала эксперт.
По ее словам, при выборе тушенки следует встряхнуть банку для того, чтобы понять, сколько там мяса.
«Мясные консервы – это в основном тушенка. Осмотрев целостность банки и срок годности, ее надо потрясти над ухом. Если там раздается "буль-буль-буль", значит бульона или желе будет больше, чем мяса. Звук должен быть глухой, так что берем то, что не сильно булькает. Вскрыв банку, надо снять весь верхний жир, и тогда уже из тушенки что-то готовить», - объяснила Белоусова.
При этом диетолог рекомендовала выбирать тушенку из оленины или конины.
«Сейчас в продаже есть не только свиная и говяжья тушенка, но и тушенка из конины, которая является маложирным мясом, и из оленины. Оленина более полезна, потому что оленя в стойло не поставишь, и комбикормом особо не накормишь, также как и лошадь. Эти животные пасутся на натуральных пастбищах, поэтому в их мясе всегда меньше холестерина и жира. Так что такие экзотические для Москвы консервы вполне подходят», - уверена эксперт.
Кроме того, она не рекомендовала россиянам съедать по банке паштета в день, объяснив, что таки кулинарные эксперименты могут проводить только молодые и здоровые.
«Консервированные паштеты, как правило, из птицы и мяса, иногда бывают из печени трески. В паштетах всегда достаточно много жира, это закусочный продукт, но не на каждый день. Поэтому лучше брать маленькие баночки, содержимое которых можно съесть по маленькому кусочку всей семьей за неделю. Если открыть банку с паштетом и съесть ее в одно лицо за раз и сделать то же самое на следующий день, – это допустимо только для молодых, здоровых людей, у которых нет проблем с повышенным уровнем холестерина», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Ранее член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в беседе с НСН посоветовала россиянам, набравшим лишний вес, перестать есть «мусор», к которому она отнесла сладкое и мучное.
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