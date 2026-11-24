Депутат Журавлев призвал взять под контроль Сувалкский коридор
Предотвратить возможные попытки блокады Калининградской области можно за счёт установления контроля над Сувалкским коридором. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
Он напомнил, что Эстония уже объявила о решении закрыть все погранпереходы в Россию, подобные идеи обсуждают и Литве. Поэтому следует «заранее озаботиться альтернативными способами доставки грузов».
По словам Журавлева, захватывать Сувалкский коридор совершенно не обязательно.
«Просто выставить по обе стороны вооруженные посты, которые позволяли бы проезжать нашему автомобильному транспорту», - заключил парламентарий.
Ранее Журавлев заявил, что не сомневается в том, что дроны ВСУ, атакующие территорию РФ, летают через Прибалтику и большая часть запускается именно оттуда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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