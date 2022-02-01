Не ешьте «мусор»: Диетолог призвала пересмотреть рацион в случае набора веса
Набранные после праздников килограммы лучше сбрасывать сразу, предупредила диетолог Марина Макиша.
После длительных праздников нужно как можно скорее вернуться к здоровому рациону с большим количеством овощей, призвала читателей Telegram-канала "Радиоточка НСН" врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
Ранее опрос Ozon показал, что каждый пятый россиянин (19%) боится вставать на весы после недавних новогодних каникул, так как чувствует, что набрал лишнего. Каждый третий заявил, что «поправился немного», 38% не заметили изменений в своем весе, а 3% даже похудели.
«Есть научные исследования, которые показывают, что период новогодних праздников, как правило, дает среднюю прибавку веса 2-3 кг где-то у 40-50% людей. Но потом многие эти килограммы уже не убирают, они прилипли, и человек продолжает набирать. Именно этот период является одним из серьезных факторов той прибавки в весе, которую мы наблюдаем уже в течение года. И с годами вес нарастает. Нужно к этому относиться внимательно, и, если вы набрали за Новый год, нужно постараться быстро от этих килограммов уйти», - посоветовала врач.
По мнению диетолога, для возвращения к нормальному весу необходимо придерживаться двух основных правил.
«Первое, что нужно сделать – это организовать режим питания. Люди поздно встают, поздно ложатся, ходят в гости. Нужно вернуться к нормальному трехразовому питанию. Убрать из рациона по максимуму мучное и сладкое, чтобы просто успокоить аппетит, очистить свой рацион от этих вещей. Добавить побольше овощей, чтобы они были в каждом приеме пищи, обед и ужин начинать с овощного салата, и тогда будет гораздо проще вернуться к нормальному питанию и сбросить вес. Нужно убрать пищевой мусор из рациона, оставить нормальную пищевую корзину. Пока в рационе есть мусор, человек будет переедать. А дальше все знают – нужно создать дефицит калорий. Тогда вы сбросите вес», - напомнила Макиша.
Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, что так называемые кардиотренировки продолжают быть основным инструментом для борьбы с ожирением, поскольку во время таких нагрузок тратится подкожная жировая клетчатка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- Глава ОБСЕ приедет в Донбасс
- Премьер Венгрии Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с «Газпромом»
- Датские ученые выяснили большую заразность омикрон-штамма BA.2
- Заммэра Бочкарёв: Московский скоростной диаметр построен более чем на 60%
- Комиссию по расследованию причин потери Крыма создали в Раде
- Голикова заявила о подготовке в РФ платформ для быстрого создания вакцин
- Белоруссия намерена взыскать с Литвы штрафы за расторжение контрактов на транзит калия
- Охранник кафе избил посетителя в Кузбассе
- Путин 2 февраля вручит в Кремле госнаграды
- Путин: Россия готова продолжать поставки газа в Италию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru