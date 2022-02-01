Не ешьте «мусор»: Диетолог призвала пересмотреть рацион в случае набора веса

После длительных праздников нужно как можно скорее вернуться к здоровому рациону с большим количеством овощей, призвала читателей Telegram-канала "Радиоточка НСН" врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Ранее опрос Ozon показал, что каждый пятый россиянин (19%) боится вставать на весы после недавних новогодних каникул, так как чувствует, что набрал лишнего. Каждый третий заявил, что «поправился немного», 38% не заметили изменений в своем весе, а 3% даже похудели.

«Есть научные исследования, которые показывают, что период новогодних праздников, как правило, дает среднюю прибавку веса 2-3 кг где-то у 40-50% людей. Но потом многие эти килограммы уже не убирают, они прилипли, и человек продолжает набирать. Именно этот период является одним из серьезных факторов той прибавки в весе, которую мы наблюдаем уже в течение года. И с годами вес нарастает. Нужно к этому относиться внимательно, и, если вы набрали за Новый год, нужно постараться быстро от этих килограммов уйти», - посоветовала врач.

По мнению диетолога, для возвращения к нормальному весу необходимо придерживаться двух основных правил.

«Первое, что нужно сделать – это организовать режим питания. Люди поздно встают, поздно ложатся, ходят в гости. Нужно вернуться к нормальному трехразовому питанию. Убрать из рациона по максимуму мучное и сладкое, чтобы просто успокоить аппетит, очистить свой рацион от этих вещей. Добавить побольше овощей, чтобы они были в каждом приеме пищи, обед и ужин начинать с овощного салата, и тогда будет гораздо проще вернуться к нормальному питанию и сбросить вес. Нужно убрать пищевой мусор из рациона, оставить нормальную пищевую корзину. Пока в рационе есть мусор, человек будет переедать. А дальше все знают – нужно создать дефицит калорий. Тогда вы сбросите вес», - напомнила Макиша.

Ранее фитнес-эксперт Эдуард Каневский рассказал, что так называемые кардиотренировки продолжают быть основным инструментом для борьбы с ожирением, поскольку во время таких нагрузок тратится подкожная жировая клетчатка.

