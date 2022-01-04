«Апрель - это край!» Диетолог рассказала, как женщинам стать «королевами пляжа»

Она также указала «крайний срок» начала подготовки к лету.

«Если говорить о лете, дай Бог снимут карантин, начинать готовиться позже середины апреля уже поздно. До этого времени можно дать себе «поболтаться», но, если планируется выезд в июне, середина апреля - это край, а дальше придется брать себя в руки», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин ранее рассказывал НСН, что большинство россиян проведут новогодние каникулы в путешествиях по стране, а самым популярным направлением зарубежного отдыха оказался Египет.

По его словам, в числе других популярных новогодних направлений Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба и Мексика, куда теперь без ограничений выполняются и чартерные туристические рейсы.

