«Апрель - это край!» Диетолог рассказала, как женщинам стать «королевами пляжа»

Лучший способ подготовки к лету – это бассейн, однако мировые рекорды там ставить не обязательно, сказала НСН Анна Белоусова.

Врач-диетолог и терапевт Анна Белоусова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала женщинам, как и когда надо переключиться с новогодних праздников на подготовку к пляжному отдыху.

«Физические упражнения нужно добавить абсолютно точно, - все то, что позволяет зима. Это лыжи, коньки, прогулки, спортзал, а самое замечательное – это бассейн. Если мы хотим куда-то ехать уже весной и при этом влезть в купальник, бассейн – самое то, потому что там очень хорошо подтягивается животик, выпрямляется спинка. Не обязательно ставить мировые рекорды, подойдет и тихое плаванье, можно использовать пенопластовые палки или доски. Девушке или женщине, которая хочет выглядеть на пляже классно, бассейн с палкой или доской – самое оно», - уверена Белоусова.
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Она также указала «крайний срок» начала подготовки к лету.

«Если говорить о лете, дай Бог снимут карантин, начинать готовиться позже середины апреля уже поздно. До этого времени можно дать себе «поболтаться», но, если планируется выезд в июне, середина апреля - это край, а дальше придется брать себя в руки», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин ранее рассказывал НСН, что большинство россиян проведут новогодние каникулы в путешествиях по стране, а самым популярным направлением зарубежного отдыха оказался Египет.

По его словам, в числе других популярных новогодних направлений Турция, ОАЭ, Доминикана, Куба и Мексика, куда теперь без ограничений выполняются и чартерные туристические рейсы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛетоПляжиФитнесДиета
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