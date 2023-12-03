Пища и здоровье: Жирная жареная еда может вызвать рак

По его словам, жирная пища увеличивает риск развития онкологии, включая рак поджелудочной железы.

Яйца, обжаренные вместе с колбасой или мясом — самый вредный вариант употребления этого продукта, рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот – делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным», — поделился медик в эфире телеканала «Россия».

По словам эксперта, ряд исследований подтвердили, что употребление 50 граммов жареного вместе с яйцами красного мяса в день увеличивает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки. Кроме того, подобный рацион ускоряет течение атеросклероза.