Пища и здоровье: Жирная жареная еда может вызвать рак
Онкологи и диетологи дали рекомендации, как уберечься от рака в обычной жизни.
Гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил об опасности употребления жирной пищи. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, жирная пища увеличивает риск развития онкологии, включая рак поджелудочной железы.
Яйца, обжаренные вместе с колбасой или мясом — самый вредный вариант употребления этого продукта, рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург.
«Любая колбаса, обжаренная вместе с яйцами, не добавляет этому блюду пользы, а наоборот – делает его вредным, а для некоторых групп населения особо вредным», — поделился медик в эфире телеканала «Россия».
По словам эксперта, ряд исследований подтвердили, что употребление 50 граммов жареного вместе с яйцами красного мяса в день увеличивает риск развития рака поджелудочной железы и толстой кишки. Кроме того, подобный рацион ускоряет течение атеросклероза.
Своевременная диагностика позволяет выявить шесть видов рака на ранних стадиях, когда прогнозы на излечение – самые благоприятные, заявила НСН президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова.
«У нас всего шесть-семь нозологий, которые определяются на ранней стадии: это рак легкого, рак кожи, рак шейки матки, рак молочной железы, рак желудочно-кишечного тракта, причем раньше всего можно обнаружить рак кишечника. И рак щитовидной железы. Всё остальное, к сожалению, обнаруживается на крайне тяжелых стадиях, когда начинаются уже яркие проявления заболевания: например, человек начинает харкать кровью. Если человек выполняет гастроколоноскопию с определенной частотой, если он регулярно делает низкочастотное КТ, то скорее всего, если заболевание возникнет, его обнаружат на очень ранней стадии», - отметила она.
Боровова также напомнила, что мировая онкология еще не научилась лечить мелкоклеточный рак лёгкого, рак поджелудочной железы.
Как сообщил в эфире «Пятого канала» врач-химиотерапевт Андрей Базылев, существуют виды рака, которые быстро «привыкают» к лечению. К ним медик отнес рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени.
При этом вакцинация стареющими раковыми клетками улучшает способность иммунной системы сопротивляться и уничтожать злокачественные клетки. К такому выводу пришли ученые из Барселонского института биомедицины и Каролинского института в Швеции. Результаты их исследований опубликованы в журнале Cancer Discovery.
Экспериментаторы сделали инъекции здоровым мышам стареющими раковыми клетками меланомы или поджелудочной железы.Исследователи считают, поскольку стареющие клетки являются живыми, они дольше мертвых задерживаются в организме и лучше стимулируют иммунную систему. При этом из-за отсутствия способности клеток к делению стареющие клетки не способны сформировать опухоль. Именно поэтому ученые выбрали их в качестве препарата для вакцинации.
Именно состарившиеся раковые клетки человека также обладают наибольшей способностью активировать иммунную систему. Исследователи начали изучать эффективности терапии стареющими клетками одновременно со стандартной иммунотерапией.
Минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний можно с помощью простых способов, пишет Express со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
Прежде всего, медики рекомендуют поддерживать здоровый вес, чтобы избежать рака кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.
Также уменьшить риск возникновения рака поможет физическая активность и здоровое питание. Эксперты советуют потреблять больше овощей и фруктов, злаковых, бобовых, избегать красного мяса, сладких газированных напитков и полностью отказаться от алкоголя.
Ранее ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко сообщил, что в России переход на электронные медицинские карты с 2024 года станет обязательным.Отказ от бумаги глава Минздрава назвал «финансовым и интеллектуальным инструментом».
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