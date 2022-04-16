Названы два сладких продукта, вызывающие рак

Специалист считает, что около двух третьих всех онкологических заболеваний связаны с неправильным питанием. Сладости, в том числе мед и шоколад, опасны для регулярного употребления, потому что способны привести к возникновению рака.

«В основном с продуктами связан рак толстой кишки, рак предстательной железы, рак груди, рак тела матки у женщин. Вызывают воспаление и повышение уровня глюкозы любые кондитерские изделия и так называемые быстрые углеводы», — заявил Гинзбург Газете.ru.

Транжиры также опасны.

«Красное мясо и продукты глубокой переработки могут спровоцировать развитие рака толстой кишки. Речь идет о сосисках, колбасах и сардельках. При условии, что мы едим их несколько раз в день, в объемных порциях», — рассказал диетолог.

Ранее сообщалось, что черный перец защищает от развития рака легких. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман.

