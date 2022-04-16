Названы два сладких продукта, вызывающие рак
Фастфуд и жирная пища, красное мясо, кондитерские изделия могут вызвать развитие нескольких видов рака, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Специалист считает, что около двух третьих всех онкологических заболеваний связаны с неправильным питанием. Сладости, в том числе мед и шоколад, опасны для регулярного употребления, потому что способны привести к возникновению рака.
«В основном с продуктами связан рак толстой кишки, рак предстательной железы, рак груди, рак тела матки у женщин. Вызывают воспаление и повышение уровня глюкозы любые кондитерские изделия и так называемые быстрые углеводы», — заявил Гинзбург Газете.ru.
Транжиры также опасны.
«Красное мясо и продукты глубокой переработки могут спровоцировать развитие рака толстой кишки. Речь идет о сосисках, колбасах и сардельках. При условии, что мы едим их несколько раз в день, в объемных порциях», — рассказал диетолог.
Ранее сообщалось, что черный перец защищает от развития рака легких. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман.
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