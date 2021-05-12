«Дожить до 104 лет». Россиянам назвали способ уберечься от рака

Неправильный образ жизни в совокупности со злоупотреблением определенными продуктами может вызывать рак, заявили немецкие врачи. Диетолог Маргарита Королева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировала их исследование, в котором названы пять продуктов, повышающих риск рака у человека – красное мясо, колбаса, молоко, сахар, алкоголь.

«Дело в том, что рак – полисистемное заболевание. Это может быть совокупность факторов. Человек имеет генетическую предрасположенность, а может и не иметь ее. Когда он ведет неправильный образ жизни во всех смыслах, злоупотребляя не только алкоголем, но и фастфудом и другими продуктами, которые ведут к избыточной массе тела. Человек в таком случае обретает не только болезни сердечно-сосудистой системы, но и нарушение углеводного обмена и вытекающего отсюда сахарного диабета. Из ожирения вытекает 12 видов рака! Это подтверждено медициной. Причиной может быть и злоупотребление мясными продуктами у человека с уже имеющимися хроническими заболеваниями или с предрасположенностью к ним», - отметила она.