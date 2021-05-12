«Дожить до 104 лет». Россиянам назвали способ уберечься от рака
Диетолог Маргарита Королева рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что отказ от мяса или алкоголя не избавит человека от опасности онкологии, а к проблеме нужно подходить комплексно.
Неправильный образ жизни в совокупности со злоупотреблением определенными продуктами может вызывать рак, заявили немецкие врачи. Диетолог Маргарита Королева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировала их исследование, в котором названы пять продуктов, повышающих риск рака у человека – красное мясо, колбаса, молоко, сахар, алкоголь.
«Дело в том, что рак – полисистемное заболевание. Это может быть совокупность факторов. Человек имеет генетическую предрасположенность, а может и не иметь ее. Когда он ведет неправильный образ жизни во всех смыслах, злоупотребляя не только алкоголем, но и фастфудом и другими продуктами, которые ведут к избыточной массе тела. Человек в таком случае обретает не только болезни сердечно-сосудистой системы, но и нарушение углеводного обмена и вытекающего отсюда сахарного диабета. Из ожирения вытекает 12 видов рака! Это подтверждено медициной. Причиной может быть и злоупотребление мясными продуктами у человека с уже имеющимися хроническими заболеваниями или с предрасположенностью к ним», - отметила она.
Маргарита Королева добавила, что отказ от конкретных продуктов – не снижает риск заболевания онкологией, а в некоторых случаях, напротив, увеличивает опасность. Диетолог дала несколько советов по комплексному подходу к своему здоровью.
«Но мы можем вести здоровый образ жизни во всех смыслах и любить при этом мясо. Контролируя стрессовые факторы, мы не получим никаких проблем. Кто-то может злоупотреблять алкоголем и доживет до 104 лет, поддерживая здоровый образ жизни в каких-то других смыслах. А кто-то повысит проблемы, исключив из своего рациона эти пять продуктов. Во всех смыслах надо быть корректным в выборе питания, стараться вести здоровый образ жизни. Контролировать стрессы, поддерживать здоровую стройность и, конечно, своевременно проходить диспансерный осмотр, дабы в начале формирования какой-то проблемы не пропустить ее», - порекомендовала она.
Ранее сообщалось, что авокадо содержит вещество, подавляющее фермент, способствующий развитию раковых клеток при лейкозе. Исследователи из США и Канады из университета в Онтарио провели скрининг природных продуктов и выяснили, что вещество авокатин B, которое содержится только в авокадо, можно применять для борьбы с увеличением раковых клеток фермента.
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