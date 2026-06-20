Россияне с 1 июля смогут продавать и покупать жилье по биометрии

Биометрия станет дополнительным способом подтверждения личности при совершении сделок с недвижимостью в России с 1 июля при подаче документов в Росреестр в электронном виде. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили в сервисе «Сравни», под новую норму попадают купля-продажа недвижимости, продажа домов и земельных участков, дарение и регистрация перехода прав на собственность, когда документы направляют онлайн. Изменения не переводят рынок в полностью безличный формат и не вводят в тарифы Росреестра отдельную плату за биометрию.

В свою очередь, директор рынков России и СНГ международного агентства недвижимости Валерий Тумин указал, что применение биометрии возможно в ипотечных сделках. При этом банк имеет право выдвинуть дополнительные требования, и для дистанционного оформления понадобится отдельное согласование. По словам эксперта, для некоторых категорий сделок сохранится очный формат - это операции с долями, наследственными активами, с участием несовершеннолетних, со спорными объектами. Здесь по прежнему будут в приоритете личное присутствие и дополнительная проверка документов.

Ранее заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев заявил в беседе с НСН, что упрощение сделок с недвижимостью с помощью Единой биометрической системы сейчас неактуально, так как в этом случае не будет возможности выяснить предысторию сделки.

