Врач назвал элемент в составе колбасы, который может убить человека
Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что в колбасе содержится не более 1/5 мяса, сообщает Life.ru.
По его словам, остальные компоненты, а также всевозможные добавки, лежат на совести производителя. Он отметил, что антибиотики, которые добавляют в корм, могут стать причиной появления в организме животных «мегасупергигарезистентных микроорганизмов», способных вызвать болезни.
Умнов указал, что для увеличения срока хранения в колбасу и сосиски кладут нитрит натрия. Он замедляет гниение мяса, но при этом является смертельной добавкой - больше шести граммов вещества могут привести к смерти.
«В сосисках может содержаться повышенный уровень омеги-6, вызывающей повреждение ЖКТ и даже повышающей риск развития рака толстой кишки», — заявил хирург.
Врач добавил, что лучше всего употреблять колбасу из индейки, так как у этой птицы не такое жирное мясо, что снижает риск развития атеросклероза.
Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что высокоэнергетическая еда, в том числе колбаса, вызывает у человека привыкание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru