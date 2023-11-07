Врач назвал элемент в составе колбасы, который может убить человека

По его словам, остальные компоненты, а также всевозможные добавки, лежат на совести производителя. Он отметил, что антибиотики, которые добавляют в корм, могут стать причиной появления в организме животных «мегасупергигарезистентных микроорганизмов», способных вызвать болезни.

Умнов указал, что для увеличения срока хранения в колбасу и сосиски кладут нитрит натрия. Он замедляет гниение мяса, но при этом является смертельной добавкой - больше шести граммов вещества могут привести к смерти.

«В сосисках может содержаться повышенный уровень омеги-6, вызывающей повреждение ЖКТ и даже повышающей риск развития рака толстой кишки», — заявил хирург.

Врач добавил, что лучше всего употреблять колбасу из индейки, так как у этой птицы не такое жирное мясо, что снижает риск развития атеросклероза.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что высокоэнергетическая еда, в том числе колбаса, вызывает у человека привыкание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

