Мясников предупредил о риске рака из-за красного мяса

Употребление красного мяса может привести к развитию рака толстого кишечника. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Как отметил медик в эфире телеканала «Россия-1», для здоровья опасно «то самое пресловутое красное мясо», в том числе колбасы, ветчина, сардельки, сосиски, бекон.

Мясников добавил, что с осторожностью стоит относиться к употреблению свинины, баранины и говядины.

«Онкологи официально рассматривают это мясо как канцероген наравне с табаком, алкоголем и химикатами», — подчеркнул врач.

Кроме того, среди причин, влияющих на развития рака кишечника, медик назвал наследственность и язвенный колит, пишет Газета.ру. Врач рекомендовал начать делать колоноскопию после 50 лет, не дожидаясь появления симптомов болезни.

Ранее Мясников заявил, что в каждом пятом случае к возникновению рака приводит неправильное питание, напоминает РИА ФАН. Медик рекомендовал отказаться от белых продуктов — хлеба, риса, сахара, соли — чтобы избежать увеличения уровня инсулина в крови и развития онкологии.

