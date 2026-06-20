Фонд кино выбрал российские фильмы, которым окажут поддержку в ходе производства

Фонд кино завершил отбор на поддержку производства национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено 23 национальных фильма лидеров отечественного кинопроизводства», - указали в фонде.

Так, поддержку получат картины «Куликовская битва» и «Снежная королева» студии «Тритэ» Никиты Михалкова, «Золушка», «Незнайка», «Последний богатырь. Колобок» и «Холоп 3» (акционерное общество «ВБД Груп»), «Битва за Москву», «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой», «Умка» и «Щелкунчик» («Централ партнершип»), «1 001 ночь», «Жил-был пес» и «Пес» (компания «Мем»), «Аден 86. Посольство», «Крузенштерн. Регата тысячелетия» и «Хозяйка Медной горы» (компания «Профит»).

Кроме того, финансирование предоставят ООО «Водород 2011» на съемки лент «Весельчак У» и «Неандерталец», «Кинокомпании "СТВ"» - на картины «Садко» и «Чудо-Юдо», АО «Дирекция кино» - на производство фильма «Аленький цветочек», ООО «Арт пикчерс студио» - на проект «Приключения Старика Хоттабыча», ООО «ТПО "РОК"» - на ленту «Спасенный».

Ранее министр культуры Ольга Любимова рассказала, что Фонд кино в этом году получит 10,4 млрд рублей на поддержку российских фильмов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

