Кравцов: Новый стандарт обучения в старших классах вступит в силу в 2027 году
Минпросвещения изменит программу обучения в старших классах, обновленный государственный образовательный стандарт среднего общего образования вступит в силу с 1 сентября следующего года. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
«Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», — отметил министр.
Школьники смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Программы по математике, физике, химии и биологии будут более прикладными, в перечень метапредметных результатов включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.
Как отметил Кравцов, утверждение проекта ожидается в июле.
Ранее глава Минпросвещения рассказал, что программа изучения арабского языка в школах РФ стартует с 1 сентября 2026 года.
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