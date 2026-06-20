Кравцов: Новый стандарт обучения в старших классах вступит в силу в 2027 году

«Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», — отметил министр.

Школьники смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Программы по математике, физике, химии и биологии будут более прикладными, в перечень метапредметных результатов включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.

Как отметил Кравцов, утверждение проекта ожидается в июле.

Ранее глава Минпросвещения рассказал, что программа изучения арабского языка в школах РФ стартует с 1 сентября 2026 года.

