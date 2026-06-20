Кравцов: Новый стандарт обучения в старших классах вступит в силу в 2027 году

Минпросвещения изменит программу обучения в старших классах, обновленный государственный образовательный стандарт среднего общего образования вступит в силу с 1 сентября следующего года. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

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«Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям», — отметил министр.

Школьники смогут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне. Программы по математике, физике, химии и биологии будут более прикладными, в перечень метапредметных результатов включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.

Как отметил Кравцов, утверждение проекта ожидается в июле.

Ранее глава Минпросвещения рассказал, что программа изучения арабского языка в школах РФ стартует с 1 сентября 2026 года.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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