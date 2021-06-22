Гинцбург объяснил «хитрость» индийского штамма COVID-19

По словам Гинцбурга, уровень антител, которые формируются у вакцинированных «Спутником V», достаточно высокий для защиты от всех известных на данный момент штаммов, передает РИА Новости.

Индийский штамм коронавируса, получивший название «дельта», впервые обнаружили в Индии в октябре 2020 года. Сейчас он есть во всем мире, в том числе в России.

Специалисты заявили, что симптомы, которые проявляются при заражении этим вариантом COVID-19, отличаются от проявлений после заражения уханьским штаммом. В частности инфекционист Абдула Гафур сообщил, что у зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2, который известен как индийский штамм, часто наблюдается диарея, передает RT. У пациентов с этой мутацией коронавируса возникают тромбы, которые могут привести к гангрене. У больных может нарушиться слух и произойти расстройство желудка в тяжелой форме.

Ученый Тео Ик Ин из Сингапура заявил в интервью газете Straits Times, что индийский штамм может привести к ухудшению ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

Молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал о природе возникновения новых штаммов вируса и дал совет, как от них защититься.



