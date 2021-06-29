Песков заявил, что привить от коронавируса 60% россиян к осени не удастся
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки достижения популяционного иммунитета «будут сдвигаться», сообщает ТАСС.
По его мнению, привить от коронавируса 60% взрослого населения России к осени 2021 года не удастся.
«Только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне», - отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что сознательность в вопросах вакцинации стали проявлять «всё больше и больше граждан».
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко допустил возможность ослабления ковидных ограничений при условии вакцинации 60% населения от коронавируса, сообщает RT.
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